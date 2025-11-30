Кислица поделился положительными впечатлениями от начала переговоров во Флориде

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который участвует в переговорах по "мирному плану" во Флориде, отметил конструктивность со стороны американской стороны.

Своими впечатлениями Кислица поделился в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Кислица подчеркнул, что начало встречи "было хорошим".

"Очень интересно и, пока что, конструктивно. Теплая атмосфера, благоприятная для потенциального прогрессивного результата. Отличное лидерство Марко Рубио", – написал Кислица, характеризуя роль госсекретаря США.

Он добавил, что, как и в Женеве, "ценит отношение Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение".

В составе американской делегации на встрече присутствует также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Кислица воздержался от оценки его позиции на переговорах.

В воскресенье в Майами начались переговоры между украинской и американской делегациями по урегулированию российско-украинской войны.

По данным издания Axios, США на встрече с украинской делегацией в Майами в воскресенье стремятся утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – по территориям и гарантиям безопасности.

Специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе и передаст ему результаты воскресных договоренностей.