Еврокомиссия планирует запретить импорт российской нефти в ЕС "в надлежащее время"

Европейская комиссия продолжает работать над предложением о полном запрете импорта российской нефти в ЕС и представит его в надлежащее время.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

ЕС не отказался от идеи полного запрета на российскую нефть и готовит соответствующее предложение.

"Прежде всего, наша цель – запретить все российские энергоносители на европейских рынках. Мы уверенно движемся к успешному завершению этой стратегии", – заявила Итконен, отвечая на вопрос "ЕвроПравды" о том, когда ЕС наконец позволит Украине прекратить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

Она напомнила, что российская нефть находится под санкциями ЕС – а для Венгрии и Словакии было введено исключение из санкционного запрета, и в настоящее время "у них есть разрешение, и им позволено импортировать российскую нефть".

Тем не менее, Еврокомиссия тесно сотрудничает как с Венгрией, так и со Словакией, "чтобы помочь им диверсифицировать источники поставок и отказаться от российской нефти". "В то же время мы работаем над предложением о запрете российской нефти в ЕС, и оно будет представлено в надлежащее время", – сообщила Анна-Кайса Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", в пятерку крупнейших импортеров российской нефти в мире сейчас, помимо Венгрии и Словакии, входят Китай, Индия и Азербайджан.

В настоящее время ввести более жесткие санкции против тех, кто закупает российскую нефть и газ, готовятся США – ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.

Подробнее о санкциях ЕС против РФ – в материале корреспондентки "ЕвроПравды" Татьяны Высоцкой из Брюсселя: "Компромиссы ради санкций. Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать".