Вице-президент США назвал виновных в насилии во время протестов во Франции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что в насилии во время недавних протестов во Франции виновны "западные либералы", которые привезли в страну "третий мир".

Об этом он написал в сети X, сообщает "Европейская правда".

Вэнс прокомментировал ночное видео из французского Лиможа, где протестующие подожгли здание мэрии XIX века. Он завуалированно обвинил миграцию из стран третьего мира в насилии во время протестов.

"Западные либералы завезли „третий мир" во Францию и другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости. Им говорили, что это приведет именно к такому, но они не прислушались", – написал вице-президент США.

"Я молюсь, чтобы Франция – прекрасная страна с удивительными людьми – остановила это безумие, прежде чем сгорят еще больше ее исторических памятников", – добавил он.

Вэнс отметил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с подобной ситуацией – в случае победы демократов на выборах в Конгресс.

"И я надеюсь, что американцы обращают на это внимание. Вот такое будущее для вашей страны стремятся создать демократы в Конгрессе", – написал чиновник.

Как сообщалось, после масштабных протестов во Франции, переросших в погромы, мародерство и насильственные столкновения, правоохранители задержали более 1200 человек.

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и школьников. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а школьники – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября известно почти 7 тысяч задержанных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что старшеклассников-участников протестов"используют" политические силы в преддверии президентских выборов в стране, которые состоятся в апреле 2027 года.