Бывшая премьер Литвы подаст жалобу на психиатра за отказ консультировать ребенка на русском

Бывшая премьер-министр Литвы, ныне министр социальной защиты и труда Инга Ругинене, подаст в прокуратуру жалобу на детского психиатра, который отказался консультировать ребенка на русском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

После того, как детский психиатр Линас Слушнис отказался разговаривать на русском языке с малолетним ребенком, которого доставили в больницу в критическом состоянии, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене обращается в Генеральную прокуратуру Литвы.

"Сейчас мы готовим документы. Я сама обращусь к генпрокурору и в прокуратуру, пусть они выяснят все обстоятельства", – сказала в пятницу Ругинене.

По её словам, ребёнок, которого отказался консультировать Слушнис, пытался получить помощь в трёх разных медицинских учреждениях.

"Мне кажется, что мы зря уделяем внимание и дискутируем о языке, забывая, что за всей этой историей стоит ребенок. Ребенок, который находится на грани самоубийства. В тот день он посетил три медицинских учреждения, поскольку его перенаправляли из одного места в другое. Это нормально?" – спросила министр.

В обращении Ругинене просит оценить, не подпадают ли действия психиатра Вильнюсской Сантаришкинской клиники под нарушение ст. 144 Уголовного кодекса Литовской Республики – оставление без помощи в ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Кроме того, Генеральную прокуратуру просят выяснить, не нарушил ли врач ст. 169 УК ЛР (дискриминация по национальному, расовому, половому, религиозному и иному признаку).

Служба по правам ребенка в Facebook сообщила, что ребенка доставили в больницу в состоянии "глубокого кризиса", ее жизни угрожала опасность. Там отмечается, что психиатр отказался оказать ребенку услугу на понятном для нее языке и не согласился на предложение специалистов выступить в роли переводчиков. По данным службы, необходимую помощь ребенок получил в другом медицинском учреждении, куда его госпитализировали.

Как сообщалось, в Литве ряд политиков предлагает постепенный отказ от преподавания на русском языке в школах, где обучаются представители русскоязычного меньшинства страны.

Напомним, в августе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта пересмотреть утвержденные в 2022 году общеобразовательные программы и исключить из них произведения Михаила Ломоносова, который прославлял имперские войны России.