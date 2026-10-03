В Минфине прокомментировали заявления Еврокомиссии об отсутствии у Украины потребности в средствах

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что, несмотря на заявления представителей Еврокомиссии о том, что дефицита в украинском оборонном бюджете нет, в Минобороны всё же нуждаются в дополнительных средствах на этот год.

Об этом он написал в Facebook, передаёт "Европейская правда".

Накануне главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что представители Евросоюза и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что на данный момент Украинане нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.

Впрочем, Марченко напомнил, что в августе 2026 года в Минобороны Украины задекларировали дополнительную оборонную потребность в размере $27 млрд.

"На этой неделе вместе с представителями Минобороны и Еврокомиссии мы проводили встречи в Брюсселе, где обсудили возможные пути удовлетворения этой потребности. Мы разработали план и изложили наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет", – сказал он.

По его словам, за счет внутренних ресурсов (экономия и перераспределение расходов) Украина покроет более $7 млрд из этой потребности, еще около $12 млрд рассчитывают найти "совместными усилиями".

"Остальные средства представляют собой критическую потребность, и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет их покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году", – подчеркнул министр.

Марченко отметил, что следует разделять бюджетный и военный треки финансирования.

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.

2 октября Европейская комиссиявыделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, часть средств была обеспечена за счет кредита на поддержку в размере 90 млрд евро.

"ЕвроПравда" подробно описывала,какие реформы провела Украина для получения этого транша.

Напомним, 29 сентября в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.