Аэропорт Кишинёва возобновил работу после ложного сообщения о бомбе

Сообщение о бомбе в аэропорту Кишинёва оказалось ложным, аэропорт возобновил работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В Пограничной полиции 2 октября сообщили, что завершили проверку помещений аэропорта и не обнаружили ничего подозрительного.

"Специализированные группы завершили проверки. Сообщение о заминировании аэропорта Кишинева не подтвердилось", – заверили пограничники.

В ведомстве уточнили, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме, а пассажиры могут продолжать свои путешествия.

Напомним, что после поступления сигнала о потенциальной угрозе пассажиров и персонал аэропорта оперативно эвакуировали, а процедуру регистрации на рейсы приостановили. Из-за инцидента были задержаны как минимум три рейса – в Стамбул, Франкфурт и Вену.

Напомним, СМИ установили личность россиянина, который мог организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. План подложить взрывчатку мог принадлежать российскому байкеру Олегу Левушкину.

А 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фейрфорд" в графстве Глостершир.