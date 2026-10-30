Польский суд решит, выдавать ли Румынии украинца, подозреваемого в попытке поджога завода

Варшавская окружная прокуратура подала в суд ходатайство об экстрадиции в Румынию 25-летнего украинца Артема С., предположительно причастного к попытке поджога оборонного предприятия Carfil в румынском Брашове.

Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".

Артем С. был задержан в Варшаве на основании европейского ордера на арест, выданного румынскими правоохранительными органами. В настоящее время он находится под стражей.

Поскольку срок его временного ареста истекает в начале следующей недели, прокуратура обратилась в суд как с ходатайством об экстрадиции украинца в Румынию, так и о продлении срока содержания под стражей. Заседание по этому делу, скорее всего, состоится в понедельник.

25-летний мужчина не дал в суде согласия на свою экстрадицию в Румынию по упрощенной процедуре. У него есть защитник по собственному выбору. Это означает, что дело будет рассматриваться в обычном порядке, предусмотренном процедурой в отношении Европейского ордера на арест.

Напомним, Служба разведки Румынии раскрыла диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. По данным СМИ, в попытке поджога подозревают гражданина Украины и двух белорусов.

Президент Румынии Никушор Даносудил любую причастность Российской Федерации к актам диверсии на территории Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии во вторник вызвало посла России в Бухаресте для предоставления разъяснений по поводу диверсии на заводе Carfil в Брашове, за которой якобы стояла сеть, управляемая из РФ.