Президент Болгарии созвала совет по нацбезопасности после атак дронов в Чёрном море

Президент Болгарии Илиана Йотова созвала Консультативный совет по вопросам национальной безопасности в среду, 7 октября, чтобы обсудить вопросы морской безопасности и критической инфраструктуры Болгарии после атак дронов на два коммерческих судна в Чёрном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinite.

Заседание запланировано на 13:00 в Администрации президента. Его основной темой станут "Текущие риски и угрозы морской безопасности и критической инфраструктуре Болгарии в контексте войны в Украине".

Решение Йотовой было принято после того, как два торговых судна подверглись атакам беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Одно из судов затонуло, а все 18 моряков, находившихся на борту другого, были спасены, причем двое из них получили серьезные травмы. Судьба экипажа затонувшего судна остается неизвестной.

Политические силы призвали президента созвать совет безопасности после этих атак, сославшись на риски для национальной безопасности Болгарии и судоходства в Чёрном море.

6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что одно из судов, подвергшихся атаке, затонуло, а члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Президент Владимир Зеленский вечером заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что комбинированную атаку осуществила Россия.