Глава МИД Германии: поддержка Украины не должна ложиться на плечи лишь нескольких стран-членов

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отстаивает позицию Берлина, согласно которой поддержка Украины должна быть совместной ответственностью всех стран ЕС, а не только нескольких государств-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

По словам Вадефуля, ответственность за безопасность и стабильность в Европе подразумевает дальнейшую поддержку Украины.

"Поэтому сегодня мы поговорим о том, как мы можем подготовить Украину к очередной суровой зиме в условиях войны. Для этого нужна дополнительная поддержка, в частности в сфере энергоснабжения и противовоздушной обороны; для этого нужно справедливое распределение нагрузки", – заявил Вадефуль.

Он подчеркнул, что поддержка Украины является общей европейской задачей. "Она не должна ложиться на плечи лишь нескольких государств-членов", – сказал глава МИД Германии.

Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на том, что финансирование Украины в 2027 году, а также в последующие годы, является общей задачей для всех стран-членов ЕС и должно решаться в рамках переговоров о долгосрочном бюджете блока.

Известно, что Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия не желают участвовать в обеспечении финансовой поддержки Украины в последующие годы.

Позицию Мерца поддерживает канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Также в Ирландии поддержали требование Мерца о финансовой помощи Украине со стороны ЕС.