Литва передала США предложения по созданию постоянной военной базы

Литва передала США пакет предложений по созданию на территории страны постоянной американской военной базы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас; его заявление приводит LRT.

По его словам, Литва уже начала переговоры с США о возможности обеспечить постоянное присутствие американских военных на территории страны.

"Пакет предложений обсудили и передали. Опять же, не стоит слишком упрощать этот вопрос, мол, мы отправляем письмо и получаем ответ "да" или "нет". Это длительный процесс, длительные переговоры", – сказал Каунас.

Как он добавил, в случае с Польшей прошло немало времени, прежде чем было принято то или иное решение. "Поэтому Литва также вступила на этот путь", – отметил министр.

По словам Каунаса, решение будет зависеть не только от наличия военной инфраструктуры, но и от возможности обеспечить необходимые условия проживания для военнослужащих и их семей.

В начале ноября Каунас сообщал, что обсуждал вопрос о постоянном размещении американских военных с послом США при НАТО Мэтью Уитакером.

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной военной базы в Литве.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявлял, что страна готова принять американских военных на постоянной основе и взять на себя расходы по содержанию военной базы.