Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук раскрыла подробности первого зарубежного визита министра обороны Евгения Хмары, который состоялся на следующий день после успешного удара Украины по Керченскому мосту.

Об этом Гетьманчук написала на своей странице в Facebook в среду, сообщает "Европейская правда".

17 ноября Евгений Хмара впервые в качестве министра посетил штаб-квартиру НАТО и впервые принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины.

По словам Гетманчук, визит министра начался с таких вопросов, как: "Это настоящие фото или искусственный интеллект?". "Вопросы, конечно же, касались вчерашней успешной операции Украины в районе Керченского моста, поэтому ответ министра был утвердительным", – заявила посол.

По её словам, успешная операция Украины в отношении Керченского моста чётко продемонстрировала реальность, в которой Украина сегодня выстраивает взаимодействие с партнёрами.

"С одной стороны, невероятная уязвимость на фоне баллистических ударов РФ и нехватки соответствующих средств. С другой – демонстрация силы – не только стойкости – с точки зрения наших асимметричных действий в отношении агрессора. И качественная поддержка партнеров – неотъемлемый элемент этой силы", – прокомментировала посол.

Она добавила, что благодаря выступлению президента Владимира Зеленского на открытии уже 37-го заседания формата "Рамштайн" и подробной презентации министра обороны Евгения Хмары в зале вряд ли остался хоть кто-то, кто не понял взаимосвязь между качественной и своевременной поддержкой партнеров и невероятными возможностями Украины превратить каждый евроцент поддержки в конкретный результат на поле боя.

Всего 15 стран во вторник объявили о новых взносах на оборону Украины, сообщила Гетманчук.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что последние удары Украины по российским объектам, в частности по незаконно построенному Керченскому мосту, свидетельствуют о наличии у нее "козырей" для переговоров.

А глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул, что эта атака демонстрирует "находчивость и абсолютную решимость Украины защищаться".