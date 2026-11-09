Стрельба в центре Кракова: власти рассказали о состоянии пострадавших

В шести больницах Кракова продолжают проходить лечение 15 человек, пострадавших в результате субботней стрельбы.

О состоянии пострадавших рассказал воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Клечар, которого цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции он сообщил, что в настоящее время в шести местных больницах находятся 15 человек, состояние 14 из них оценивается как стабильное.

"В одном случае мы по-прежнему говорим о тяжелом состоянии", – сказал воевода.

Он уточнил, что в тяжелом состоянии остается сотрудник полиции, который непосредственно участвовал в задержании нападавшего. Клечар рассказал, что полицейского уже вывели из комы, и с момента воскресного сообщения его состояние существенно не изменилось.

"То, что со вчерашнего дня, с момента последнего сообщения, состояние этого пациента существенно не изменилось, является хорошей, позитивной новостью, которая позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее", – отметил воевода.

Раненый правоохранитель остается под наблюдением краковских врачей, добавил он.

Клечар также подтвердил смерть виновника субботнего теракта. Нападавший скончался в понедельник в 4:30 в одной из краковских больниц.

Воевода пояснил, что мужчину доставили в медицинское учреждение сразу после задержания. Сначала его состояние оценивали как тяжёлое, а затем – как критическое. Уже в первую ночь ему провели несколько операций, направленных на спасение жизни.

Он отказался предоставить дальнейшие медицинские подробности, отметив, что их обнародование не входит в его компетенцию.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной площади Рынок в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

В квартире террориста польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова, умер в больнице.