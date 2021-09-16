Резолюція Європарламенту щодо РФ, перші в Європі обов’язкові COVID-паспорти: головне за 16 вересня

МЗС РФ закликало Чехію не видавати Україні учасника анексії Криму; Британія, США та Австралія оголосили про створення нового безпекового партнерства; Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі; КНДР показала запуск балістичної ракети з потяга;

Про ці та інші новини 16 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про резолюцію щодо Росії

Європарламент схвалив жорстку резолюцію щодо відносин з Росією. Україна текстом задоволена.

Резолюція Європарламенту закликає ЄС бути готовим зупиняти Росію від подальшої агресії більш жорсткими санкціями та позбуватися залежності від російських енергоресурсів. У тому числі закликають не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2".

Зазначається, що Євросоюз має бути готовим закликати до відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Також закликають розширити обсяг санкцій за нелегальну видачу російських паспортів та організацію незаконних виборів в окупованому Криму, і "збільшувати ціну для Росії" за блокування виконання "Мінська".

Рішення Європарламенту про відносини з Росією викликало жаль у Кремля.

Про гарантії та консультації через "ПП-2"

Україна вимагає від США та Німеччини переходити до конкретних дій в питанні надання гарантій через "Північний потік-2". Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що РФ вже створює тиск на європейському газовому ринку.

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький запропонував створити новий дипломатичний формат для консультацій між країнами Східної Європи, зокрема, на тлі завершення будівництва "Північного потоку-2".

Про інші заяви в ЄС

В Євросоюзі думають створити військову навчальну місію в Україні. У документі, наданому для обговорення дипломатичного корпусу ЄС, зазначається, що потенційна військова та консультативна навчальна місія ЄС (EUATM) потребуватиме 60 співробітників і працюватиме для консультування Департаменту освіти Міністерства оборони України та Генерального штабу щодо "впровадження плану реформування професійної військової освіти".

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за розширення Європейського Союзу, заявивши, що Україна, Молдова та інші держави, які модернізуються і прагнуть стати членом ЄС, повинні отримати таку можливість.

Про реформи за участі міжнародних партнерів

В Офісі президента України розповіли про результати зустрічі з послами G7 і суддями щодо блокування судової реформи. Нагадаємо, Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Голова Ради суддів України (РСУ) Богдан Моніч запевнив, що РСУ "налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо".

Глава представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що судова реформа є не лише внутрішнім питанням для України, її успішна реалізація прямо визначатиме зовнішньополітичний імідж країни, залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

"Венеційка" отримала від України запит щодо законопроєкту про олігархів. Законопроєкт був схвалений у першому читанні 1 липня. На початку серпня омбудсмен Людмила Денісова офіційно висловила свої зауваження до проєкту у зв’язку з тим, що його положення можливо порушуватимуть права людини, та запропонувала направити його на розгляд Венеційської комісії.

Інші новини: перші обов’язкові COVID-паспорті

МЗС РФ закликало Чехію не видавати Україні затриманого у Празі росіянина.

Посольство США та ЄС у річницю зникнення Гонгадзе закликали краще розслідувати злочини проти журналістів і активістів та притягати винних до відповідальності.

В Україні найближчим часом скасують мораторій на експорт необробленої деревини. Чому це може не влаштувати Брюссель читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС.

Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі.

Британія, США та Австралія оголосили про створення нового безпекового партнерства для обміну передовими технологіями у сфері оборони з метою створити противагу Китаю.

Італія першою в Європі запровадила обов'язкові COVID-паспорти для всіх, хто працює.

КНДР показала запуск балістичної ракети з потяга;

Це лише частина цікавих новин 16 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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