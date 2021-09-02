Надзвичайний стан у Польщі, Росія проти ОБСЄ, антирекорд партії Меркель: топновини 2 вересня

Кремль злякався "небезпечної України", у Польщі найвища інфляція, у Словаччині протести проти вакцинації, а у Латвії депутат через відмову показати тест зірвав очне засідання Сейму.

Про ці та інші новини 2 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Спільна заява та відносини України-США

Зустріч Зеленського із президентом США відбулася. Сторони підписали низку двосторонніх документів та головним результатом зустрічі президентів стала спільна заява двох держав.

Найбільша проблема: спільна заява документально засвідчила те, що чинна адміністрація США не готова підтримувати зближення України з НАТО. Але й відмова також не звучить. З інших, у тому числі суміжних питань, спільна заява України та США містить переважно добрі новини для України. Більше в статті ЄвроПравди Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден.

Проте, Альона Гетьманчук з центру "Нова Європа" зазначає, що візит президента України до США не став чистою перемогою. Деталі в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.

А от міністр закордонних справ України заявив, що президенти вивели відносини країн на новий рівень, а в Кремлі навіть злякалися "небезпечної України" після домовленості Зеленського та Байдена.

Тепер президент США сподівається знову відвідати Україну.

РФ проти ОБСЄ

Росія оголосила у Відні, що вона не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної спостережної місії ОБСЄ у двох пунктах пропуску (Донецьк та Гуково) на російсько-українському кордоні.

Україна рішуче засудила деструктивну позицію Росії щодо продовження мандата місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні та вимагає від РФ негайно припинити деструктивні дії.

У МЗС України вважають, що створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Тим часом, спільна cлідча група (JIT), яка розслідує катастрофу малайзійського Боїнга рейсу MH17 в небі над Донбасом, звернулась до російських військових з проханням поділитися інформацією.

Польща: надзвичайний стан та загибель українця

Низка новин сьогодні надходила з Польщі й щодо Польщі.

У Польщі від жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець. МЗС відреагувало на повідомлення про смерть українця в Польщі після побиття поліцією: Генконсульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями.

А ще в країні у серпні зафіксували найшвидше зростання споживчих цін з червня 2001 року. Зокрема, рівень інфляції в Польщі сягнув 5,4%. Більшість економістів очікують, що висока інфляція збережеться принаймні до березня 2022 року.

На кордоні Польщі з Білоруссю продовжується міграційна криза. Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні.

Цікаво, що Білорусь змушує мігрантів переходити кордон з ЄС. Відеодокази оприлюднили литовські прикордонники. Інструменталізація мігрантів Білоруссю змушує ЄС готувати новий, п'ятий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

ЄС: протести проти вакцинації та ліки від стресу через COVID-19

У Словаччині пройшли дві акції противників вакцинації. Загалом під час протестів затримали 12 осіб, троє отримали травми.

У Литві вакцинували від коронавірусу 70% дорослого населення.

У Латвії депутат через відмову показати тест зірвав перше за півтора року очне засідання Сейму, а у Брюсселі лікарі призначатимуть візити в музей як ліки від стресу через COVID-19.

Інші новини: новий лоукостер в Україні, рейтинг блоку Меркель

Німецький лоукостер Eurowings розпочав польоти в Україну

Суд ЄС скасував рішення Ради Євросоюзу щодо застосування Угоди про партнерство з Вірменією (CEPA), задовольнивши скаргу Єврокомісії.

Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня за три тижні до виборів.

Це лише частина цікавих новин 2 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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