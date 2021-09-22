Зеленський у США, євроінтеграційний день в уряді: головне за 22 вересня

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії; Україна виконала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС на 58%; Комітет ПАРЄ відхилив кандидатури України на посаду судді ЄСПЛ; "Венеційка" підготує висновок щодо законопроєкту про олігархів до середини грудня; Міноборони Литви закликало не купувати китайські смартфони.

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Про переговори Зеленського

У середу президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Нью-Йорку. На зустрічі з генсеком НАТО Зеленський заявив про необхідність визначити для України часову перспективу щодо її вступу в Альянс. Він висловив сподівання, що країни – члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери", виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Також Зеленський на зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку обговорив підготовку до саміту Україна–ЄС, який відбудеться 12 жовтня. На саміті президент збирається порушити питання щодо визнання європейської перспективи України.

Особливу увагу під час зустрічі приділили питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проєкт "Північний потік – 2" є передусім безпековим викликом для європейського регіону.

Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку – 2", а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорку для участі у Генасамблеї ООН. На Генасамблеї вже виступив президент Польщі, який згадав загрози "Північного потоку-2" для України і репресії в Білорусі.

Про виконання Угоди про асоціацію

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 58%.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у середу на засіданні Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

За її словами, 25% від цих зобов'язань були виконані саме у 2021 році. Серед усіх 24 сфер найменший прогрес досягнутий у сфері: фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством (24%), соціальної політики і трудових ресурсів (43%) і транспорті, транспортній інфраструктурі, поштових та кур'єрських послуг (44%).

На тому ж засіданні торговий представник України Тарас Качка заявив, що скасування мораторію на експорт кругляка потребує подальших консультацій з ЄС.

Також Качка, але уже у відеоінтерв’ю, висловив думку про те, що Українським виробникам краще шукати альтернативи білоруському ринку.

Про Україну у Європі

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з відбору суддів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) відхилив кандидатури України на посаду судді ЄСПЛ. Комітет зазначає, що не всі вони відповідають необхідним критеріям. Україну попросили підготувати новий список.

Венеційська комісія підготує свій висновок щодо так званого законопроєкту про олігархів до своєї пленарної сесії 15-16 грудня.

Законопроєкт був схвалений у першому читанні 1 липня.

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