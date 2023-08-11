Умови постачання Taurus, Байден хоче $22 млрд для України, рекорд замовлень зброї: новини дня

У фокусі п’ятниці лишалася тема далекобійних ракет Taurus для України.

Президент США Джо Байден не тільки вагається разом з канцлером Німеччини щодо далекобійних крилатих ракет, а й шукає гроші для України.

Це в додаток до тих коштів США, які виявили через помилку в обліках допомоги Україні.

Британія, яка вперше провела навчання з проведення надводних операцій для морпіхів ЗСУ, почала консультації з Україною щодо надання їй безпекових зобов’язань.

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall отримує рекордні замовлення на тлі війни в Україні. У тому числі, через замовлення боєприпасів. Запаси європейських країн сильно виснажені.

Брак боєприпасів відчувають і США, тому планують збільшити їхнє виробництво у п'ять разів.

Несподівано... Лукашенко раптом доручив "налагодити стосунки" з Польщею.

Солідарність працює в обидва боки: Україна допоможе Словенії, яка постраждала від повеней.

Все важливе і цікаве за 11 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Умови постачання ракет Taurus

У фокусі п’ятниці лишалася тема далекобійних ракет Taurus для України.

Журналістка ЄвроПравди Христина Бондарєва докладно написала про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні цих ракет.

Вона зазначає, що у німецькому парламенті вже сформувалась широка коаліція прихильників передачі Україні Taurus.

Але, у канцлера Німеччини все ще збереглися аргументи проти.

Перший і головний – мовляв, Україна буде бити цими ракетами не тільки по окупованих Росією територіях, але і по території РФ, що нібито сприятиме ескалації.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнює, що ракети використовуватимуть виключно в межах кордонів України, а депутатка Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман взагалі проти обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus.

Другий аргумент, який зупиняє Шольца, – це те, що американські союзники також не постачають свої ракети ATACMS.

Співголова партії Шольца Саскія Ескен зазначила, що Німеччина "тісно координує свої дії з союзниками".

Разом з тим джерела Spiegel повідомили, що умова про синхронне рішення із США про передачу Україні ракет вже не відіграє головної ролі.

Посол Києва в США Оксана Маркарова розповіла, що перемовини щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS тривають.

Посол висловила сподівання, що найближчим часом Україна отримає цю далекобійну зброю.

До речі, Кулеба запевняв, що і ракети ATACMS ЗСУ будуть використовувати виключно в межах кордонів України.

Ще одна причина офіційного Берліна не на користь передачі ракет Україні – про те, що Taurus не здатні змінити ситуацію на полі бою у короткостроковій перспективі.

Але відстоювати аргументи проти надання Україні ракет канцлеру стає все складніше. Депутати німецького Бундестагу закликають уряд якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Якщо раніше особливо активними у цьому питанні були "зелені" та вільні демократи, то тепер тиск надходить і з партії канцлера.

За даними Bild, станом на п’ятницю в уряду Німеччини ще немає рішення про Taurus для України.

"Наразі жодного рішення з цього приводу не готується", – заявив виданню неназваний урядовець, який обіймає високу посаду.

Гроші США для України

Президент США Джо Байден не тільки вагається разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо далекобійних ракет, а й шукає кошти для України.

Сьогодні вранці стало відомо, що Байден попросив у Конгресу додаткові 22 млрд доларів на підтримку України до кінця року.

У запиті Білого дому йдеться про понад 13 млрд військової допомоги та 8 млрд на гуманітарну підтримку.

Видання Associated Press припускає, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше через наближення президентських виборів і зниження підтримки допомоги Україні серед американських виборців.

Нагадаємо, що США ще й виявили залишок у 6,2 млрд доларів через помилку в обліках допомоги Україні.

Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер так і не пояснив, як США можуть використати ці кошти.

Війна з РФ

Разом з тим, Райдер, оцінюючи тактику наступу ЗСУ, заявив, що "українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ".

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

За даними CNN, на основі поточної ситуації на полі бою західні посадовці починають вважати малоймовірним великий успіх сил оборони України, який би серйозно змінив ситуацію.

Як раніше повідомляла британська розвідка, з початку липня 2023 року спостерігається активізація бойових дій у пониззі Дніпра на Херсонщині.

Сьогодні стало відомо, що в Британії близько 900 українських морпіхів завершили навчання з проведення надводних операцій у невеликих човнах, у тому числі з рейдами на берег.

"Ця навчальна програма від еліти, британських командос, допоможе Україні розбудовувати свою морську піхоту і розширить її можливості виконувати операції на морі", – зазначив міністр оборони Бен Воллес.

Тим часом, Росія продовжує скоювати воєнні злочини.

Ввечері 10 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю, пошкодили об‘єкт цивільної інфраструктури – готель, щонайменше 1 людина загинула та 16 осіб були поранені.

Європейський Союз вважає терором та воєнними злочинами останні ракетні удари Росії по Запоріжжю.

Триває процес узгодження так званих "гарантій безпеки" для України. 11 серпня Україна розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.

Слід нагадати, що Україна вже розпочала двосторонні консультації щодо гарантій зі США.

Інший напрям – підготовка української "формули миру".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "проривом" для Києва переговори в Саудівській Аравії за участі представників 42 країн світу, які проходили минулими вихідними.

За словами українського міністра, за останні тижні кількість зацікавлених в участі у таких зустрічах, як у Джидді, країн "різко зросла". Він додав, що це закладає важливий фундамент для майбутніх переговорів про українське бачення миру.

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни

Виробництво озброєнь збільшується

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall отримує рекордні замовлення на тлі війни в Україні.

Компанія стверджує, що боєприпаси стали потужним драйвером зростання продажів компанії, оскільки запаси німецьких військових сильно виснажені, крім того, існує значний попит з боку інших європейських країн.

Зростанню продажів Rheinmetall сприяє і те, що європейські країни купують в неї військову техніку через те, що передали значні запаси боєприпасів та іншого озброєння Україні.

Крім того, Німеччина стане другою після США у НАТО за кількістю гелікоптерів Chinook.

Брак боєприпасів відчувають і США, тому у 2024 році планують збільшити виробництво 155-мм снарядів у п'ять разів.

А ВМС Франції отримали другу атомну субмарину класу Barracuda.

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