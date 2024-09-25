Трамп відмовив Зеленському, куля для Фіцо, "ляпас" від США премʼєру Грузії: новини дня

У ці дні представники більшості країн світу працюють у Нью-Йорку – на заходах Генасамблеї ООН. Шольц закликав реформувати Радбез ООН, глава МЗС Британії виступив із полум’яною промовою щодо Путіна, а Зеленський виклав основні пункти того, яким він бачить досягнення миру.

Дональд Трамп продовжує проштовхувати проросійські меседжі, а Путін продовжує погрожувати ядерною зброєю.

НАТО планує масштабне транспортування поранених військових на випадок війни з Росією, а Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для зміцнення обороноздатності.

До речі, родині президента Румунії доведеться повернути державі 260 тисяч євро через програний позов.

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Про все важливе і цікаве за середу, 25 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Умови для миру в Україні

З 23 по 28 вересня представники більшості країн світу працюють у Нью-Йорку, де проходять численні заходи 79-ї Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Серед головних тем обговорень – війна в Україні й інші конфлікти, які ООН, на жаль, не може попередити і припинити.

На полях зустрічей у Нью-Йорку канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає застарілою нинішню конфігурацію Ради безпеки ООН і закликає до її оновлення.

"У тому вигляді, в якому вона (Рада безпеки ООН. – Ред.) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", – зазначив Шольц.

За його словами, Радбез має бути реформований, щоб він міг виконувати свою функцію у світі.

Вчора на засіданні Ради безпеки ООН державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що для миру в Україні потрібно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм.

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в інтерв’ю Politico заявила, що Китай має зіткнутись із наслідками за свою підтримку РФ.

Крім того, вона застерегла від розмов про обмін українських територій на мир.

На засіданні Ради Безпеки ООН міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок окреслила ключові моменти для можливих мирних переговорів щодо припинення російської агресії проти України.

"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", – заявила Бербок.

Глава МЗС Британії Девід Леммі у полум'яному виступі в Радбезі ООН прямо звинуватив Владіміра Путіна в тому, що він керує "мафіозною державою", і порівняв його з рабовласником.

А сьогодні президент Володимир Зеленський, під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, наполягав на справедливому мирі в Україні відповідно до його "формули миру".

У своїй промові він виклав основні пункти того, яким він бачить досягнення миру.

Також він закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики.

Президент Словаччини закликав підвищити пильність через загрозу ядерного інциденту в Україні і заявив, що війну РФ і України "час завершувати", але на основі Статуту ООН.

Крім того, в США український президент провів зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорив імплементацію "формули миру".

А вчора в інтерв’ю NBC News він заявив, що США та інші члени НАТО не хочуть членства України, а також, що їхня солідарність з Росією триває, відносини розширюються.

Трамп відмовив Зеленському

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп не зустрічатиметься цього тижня з президентом Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США.

Про це повідомило Associated Press із посиланням на неназваного посадовця із передвиборчої кампанії Трампа.

24 вересня повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Америка "застрягла" у війні в Україні, й тільки його перемога дозволить їй "вийти" звідти.

А ще республіканець заявляв, що Росія може перемогти в Україні, оскільки раніше "вигравала у Гітлера і Наполеона".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь нагадав, що Владімір Путін намагався стерти Україну з мапи світу, але йому це "не вдалося і не вдасться".

Він підкреслив, що одна країна не може просто напасти на іншу, перекроїти її кордони силою та диктувати іншій країні її майбутнє.

"Це те, що відбувається в Україні. І якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, якщо ми дозволимо порушувати ці базові принципи, ці базові правила, тоді… потенційні агресори звідусіль скажуть: "Агов, нам це теж зійде з рук", – сказав держсекретар США.

Слід додати, що спікер Палати представників Майк Джонсон не впевнений, чи матиме змогу зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 26 вересня.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений", – зазначив Джонсон.

Республіканці вимагають у адміністрації Байдена розсекретити доповідь про стратегію щодо Україну.

"Ляпас" від США премʼєру Грузії

Адміністрація президента Джо Байдена відмовилася від зустрічей із грузинською делегацією і скасувала запрошення прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе на прийняття.

Згодом американці пояснили: "через антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу".

Байден прийме світових лідерів і високопосадовців ООН на традиційному прийнятті в Нью-Йорку 25 вересня.

Показово, що прем’єр Грузії та делегація не аплодували словам Байдена в ООН про підтримку України.

Ядерні погрози Путіна

Російський лідер Владімір Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

"Ми бачимо, що сучасна військово-політична обстановка динамічно змінюється, і ми зобов’язані це враховувати, у тому числі – виникнення нових джерел військових загроз та ризиків для Росії і наших союзників", – заявив Путін.

У оновленій редакції документа, додав він, агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участі чи при підтримці ядерної держави, пропонують розглядати як їхній спільний напад на Росію.

"Залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю у випадку агресії проти Росії і Білорусі як учасниці союзної держави", – додав він.

Тим часом, НАТО планує масштабне транспортування поранених військових на випадок війни з Росією, а Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для зміцнення обороноздатності.

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