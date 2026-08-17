Бази РФ для атаки на НАТО, ЄС готує мегасанкції, напад на дітей у Польщі: новини дня

Росія може дістати дронами Польщу, зокрема Варшаву – бо вже має бази, звідки їх запускати.

Тим часом у самій Польщі ксенофоби продовжують воювати з українською мовою – черговий напад на україномовних дітей стався у Бидгощі.

У Латвії, тим часом, з нагоди Дня незалежності України відкрили збір коштів для поранених українських військових.

А Євросоюз готує небувалий за масштабом пакет санкцій проти Росії – він стане вже 22-м з початку повномасштабної російської агресії.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що інколи російські дрони залітають на територію її країни випадково, але часом росіяни запускають їх навмисно.

Все важливе і цікаве за 17 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Російські бази загрожують НАТО

Росія створила секретні бази, з яких можна запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. Сім з цих баз росіяни вже використовують для ударів по Україні, а всього їх 10.

Бази розташовано поблизу кордонів РФ з Білоруссю та Україною. З деяких з них безпілотники технічно спроможні долітати до Варшави та інших міст держав-країн НАТО.

Цю інформацію британського видання "Телеграф" фактично підтвердили в НАТО. Там заявили, що стежать за ситуацією і готові до стримування ймовірної російської агресії.

За даними європейської та американської розвідок Росія може влаштувати збройну провокацію проти Польщі, ударивши по критичній інфраструктурі.

У Польщі знову напали за мову

У Польщі черговий ксенофобський напад на дітей 12 та 14 років, які розмовляли українською. Сталося це у місті Бидгощ.

Польські чоловік та жінка не лише словесно ображали дітей та нецензурно лаялися на них, але й викрутили одній дитині руку, зламали іграшковий дрон та кинули його уламки у хлопця, подряпавши його.

Нападників розшукують. Генеральне консульство України в Гданську заявило, що діти "перенесли сильний емоційний стрес".

Збір коштів для поранених українців

Приурочена до Дня незалежності України кампанія зі збору коштів для поранених захисників стартувала у Латвії.

Амбасадоркою її стала журналістка латвійського суспільного мовника Одіта Кенберга. Вона каже, що латиші мають допомагати Україні, адже "українці зараз борються не лише за свободу своєї країни, але й за безпеку усіх нас".

Раніше під час подібного збору з нагоди четвертої річниці російського вторгнення латиші зібрали понад 745 тисяч євро.

ЄС готує масштабні санкції проти Росії

Близько 1600 російських фізичних осіб та компаній можуть поповнити санкційний список ЄС – повідомляють джерела в Європейській службі зовнішньої дії.

До цього головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що новий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії може стати наймасштабнішим від початку великої війни.

Щоправда, йдеться про пропозиції Каллас, які мають схвалити держави-члени ЄС.

Усього Євросоюз запровадив 21 пакет санкцій проти Росії. Останній – 23 липня 2026 року.



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