Комитет Европарламента утвердил кандидатуры комиссаров Румынии, Франции и Венгрии

Комитет Европейского парламента по правовым вопросам на заседании во вторник утром утвердил кандидатов в еврокомиссары от Румынии, Франции и Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание hvg.hu.

Это решение открыло путь к трем отдельным слушаниям по каждому из кандидатов в четверг.

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Венгрия, Румыния и Франция вынуждены были повторно представить кандидатов в Еврокомиссию после того, как Европарламент отклонил первые кандидатуры, тем самым отложив начало работы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен официально выдвинула на должность еврокомиссаров кандидата от Франции Тьерри Бретона, Венгрии Оливера Варгеи и Румынии Адину-Иоану Валеан.

Венгерский кандидат Оливер Варгеи в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения.

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Фон дер Ляйен поручила Варгеи в рамках его полномочий, в том числе, поддерживать украинские реформы.

Великобритания, которая должна была выйти из ЕС, однако остается членом блока, до сих пор не предложила своего кандидата в новую комиссию. Урсула фон дер Ляйен уже дважды просила Лондон предоставить кандидатуру, однако до сих пор не получила ответа.