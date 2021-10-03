Победа оппонентов Саакашвили, военная миссия ЕС в Украине: главное за выходные

Україна обіцяє захист затриманому Михеїлу Саакашвілі; Центральна виборча комісія Грузії представила результати виборів; У Польщі загинув 23-річний українець; У Німеччині починають переговори про коаліцію; На околиці Мілану літак врізався у порожню будівлю; У Литві медики видалили з шлунка чоловіка кілограм цвяхів, шурупів і гайок.

Про ці та інші новини 2-3 жовтня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Про реакцію України на затримання Саакашвілі

На вихідних вся увага була прикута до подій у Грузії, де напередодні дня місцевих виборів затримали громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Політика затримали 1 жовтня та утримують у в’язниці міста Руставі, за 30 км від Тбілісі. Йому висунули нове обвинувачення - незаконний перетин кордону.

Михеїл Саакашвілі не згоден з винесеними щодо нього обвинувальними вироками, вважає себе політв'язнем і оголоcив голодування.

Затримали також господаря квартири, в якій переховувався експрезидент. Господарю квартири пред’явлені звинувачення.

Україна обіцяє затриманому експрезиденту захист. Зокрема, глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв, що міністерство надаватиме Саакашвілі усю необхідну підтримку, оскільки він є громадянином України. З відповідною заявою виступив й президент України.

У суботу українська сторона попросила Грузію допустити українського консула до затриманого Михеїла Саакашвілі задля надання йому консульської і правової допомоги.

Глава МЗС Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію президента України щодо арешту Михеїла Саакашвілі: неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною.

Про вибори у Грузії

Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня, а 2 жовтня в Грузії пройшли місцеві вибори. Вони широко розглядалися як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

В Грузії вже рік триває політична криза, від минулорічних парламентських виборів, результати яких, на думку опозиції, були сфальсифіковані.

Розв’язати кризу спробував ЄС, за посередництва якого грузинські влада та опозиція досягли складного компромісу: в обмін на згоду опозиції повернутися до парламенту влада взяла на себе зобов’язання провести судову та виборчу реформи, причому так, щоби ключові рішення було можливо прийняти лише разом з опозиціонерами.

Завершенням політичної кризи, за планом ЄС, мали стати нинішні місцеві вибори. Якби правляча партія "Грузинська мрія" загалом отримала на них менше 43%, то наступного року мали б відбутися дострокові парламентські вибори.

Утім, після критики з ЄС та США про численні "шпарини" у реформах "Грузинська мрія" заявила про вихід з угоди. При цьому у партії влади запевнили, що продовжать реформи, однак ніяких дострокових виборів у країні не буде.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі

3 жовтня Центральна виборча комісія Грузії представила результати виборів до органів самоврядування 2021 року за результатами обробки майже всіх протоколів.

Вибори виграла правляча партія "Грузинська мрія" - 46,56% голосів. Такий результат знимає питання про необхідність позвчергових парламентських виборів. Друге місце посіла опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 30,7%. На третьому місці партія експрем'єра Георгій Гахарія за " За Грузію" - 7,79%.

Одночасно грузинська опозиція має шанс виграти кресла мерів в усіх найбільших містах країни, включаючи столицю Тбілісі - там відбудеться другий тур.

Про Україну та ЄС

В Європейському союзі розглядають можливість створення військової навчальної місії на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі.

Згідно внутрішнього документу Європейської служби зовнішніх дій, пише видання Die Welt, ЄС прагне підтримати підготовку українських військових і обґрунтовує це "триваючою військовою діяльністю" Росії на кордоні.

Блок наразі створив дві цивільні місії в країні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок анексії Криму Росією. Існує також менша місія, створена в 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

Тим часом, новий представник України при ЄС Всеволод Ченцов вручив копії вірчих грамот у Єврокомісії.

Президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова новим послом України в Європейському союзі 25 серпня.

До цього Ченцов обіймав посаду посла в Нідерландах, на яку він був призначений в березні 2017 року.

Інше: гибель українця у Польщі та в’їзд літака в будівлю

Літак врізався у будівлю на околиці Мілану, загинули 8 людей.

Перший захід нової помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії був присвячений Україні.

У Польщі під час нанесення дорожньої розмітки загинув 23-річний українець.

Президент Європейської ради оголосив 2022 рік "роком європейської оборони".

Переможці виборів у Німеччині починають переговори про коаліцію.

Посольство Польщі зобов’язали переглянути тендер на візове обслуговування українців.

У Литві медики видалили з шлунка чоловіка кілограм цвяхів, шурупів і гайок.

Це лише частина цікавих новин 2-3 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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