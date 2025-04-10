В Китае заявили, что они готовы к переговорам с Соединенными Штатами по тарифам, если США будут проявлять уважение.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны, цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп допустил переговоры или встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, а также назвал его "другом".

Поэтому на вопрос об этом представитель китайского МИД заявил, что "давление, угрозы и вымогательства – это неправильный способ взаимодействия".

"Если США хотят говорить, они должны проявить отношение равенства, уважения и взаимной выгоды", – акцентировал он.

Он повторил, что если США настроены на торговую войну, "реакция Китая будет продолжаться до конца".

Кроме этого, представитель МИД Китая добавил, что США используют тарифы как "оружие для осуществления максимального давления" и "поиска эгоистических выгод".

Напомним, сначала Трамп объявил о введении тарифов в размере 54% на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.

После этого Пекин поднял тарифы против США до 84%. 9 апреля Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.