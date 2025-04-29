В Еврокомиссии до сих пор не знают причину блэкаута в Испании и Португалии

Европейская комиссия до сих пор не может назвать конкретные причины сбоев в поставках электроэнергии в Испании и Португалии, которые начались 28 апреля, ожидая выводов экспертов.

Об этом на брифинге в Брюсселе 29 апреля сообщила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь Еврокомиссии рассказала, что пока не может назвать причины блэкаутов в Испании и Португалии, поскольку необходимо услышать выводы экспертов.

"Мы пока не можем делать конкретные выводы относительно вчерашнего события. Для этого нужно дождаться окончательной оценки экспертов", – заявила Паула Пиньо.

Она также сообщила, что Еврокомиссия ознакомлена с заявлением оператора национальной электросети Испании Red Eléctrica de España, которая исключает кибератаку как возможную причину блэкаутов.

"У нас нет больше комментариев по этому заявлению. Что касается полных причин инцидента, мы все еще ждем полной оценки Испании, но это действительно хорошая новость, которую мы услышали также от оператора электросети сегодня утром", – подчеркнула главная пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, 28 апреля около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без электричества.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

Португальский оператор электросети REN заявил, что перебои в поставках электроэнергии в Португалии были вызваны сбоем в испанской электросети, связанным с "редким атмосферным явлением".

В настоящее время в Португалии и Испании сообщают о частичном восстановлении электроснабжения.