Франция инвестирует 700 млн евро в альтернативу Starlink

Франция инвестирует 717 млн евро в парижского спутникового оператора Eutelsat, глобального конкурента Starlink, принадлежащего американскому миллиардеру Илону Маску.

Об этом заявил министр экономики Эрик Ломбард, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Поскольку администрация Дональда Трампа занимает все более пренебрежительную и антагонистическую позицию по отношению к своим давним европейским союзникам, усилия по усилению стратегической автономии ЕС активизируются с каждым днем, особенно в Париже.

Французская государственная доля "отражает четкое намерение: позиционировать спутниковую связь как стратегический инструмент для продвижения цифрового и промышленного суверенитета во Франции и во всей Европе", написал Ломбард в X 19 июня.

Нынешняя собственность Eutelsat разделена между французским государством, которому принадлежит 13,6%, и Великобританией, которой принадлежит 10,9%. После объявленного увеличения суверенная доля Франции должна вырасти до 30%, тогда как доля Великобритании должна уменьшиться примерно до 8%.

Недавно Комиссия предоставила безусловное разрешение люксембургской компании SES на приобретение конкурента Intelsat за 2,8 миллиарда евро, с целью дать еще одной европейской компании шанс разработать группировку телекоммуникационных спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

Глобальная гонка является напряженной для европейских компаний, поскольку американские игроки, такие как Viasat, AST SpaceMobile и дочерняя компания Amazon Kuiper, планируют разработать свои собственные спутниковые группировки на низкой орбите. Между тем китайские государственные компании, такие как China SatNet и Spacesail, также имеют амбициозные программы развития.

В апреле Eutelsat признал, что не сможет за одну ночь ослабить контроль проекта Илона Маска над коммуникациями в Украине во время войны.

Ранее стало известно, что Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой руководит компания Eutelsat.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег американского миллиардера Илона Маска от шантажа Украины доступом к Starlink, напомнив, что абонплату за терминалы платит Польша.

В конце концов Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.