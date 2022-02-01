Україна-Польща-Британія, 1.2 млрд євро Україні від ЄС, літаки зі зброєю США: головне за день

Новий формат співпраці Україна-Польща-Британія; Єврокомісія схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофіну; Україна вперше здійснила фізичний імпорт газу з Угорщини; в Україну прибули ще два літаки зі зброєю США; у Данії припинили діяти усі коронавірусні обмеження; у Вірменії погодили відставку президента за його власним бажанням; Литва припинила транзит підсанкційного "Білоруськалію"; норвезький суд відхилив клопотання терориста Брейвіка про дострокове звільнення.

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Україна-Польща-Британія

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку нового формату співпраці між Британією, Польщею та Україною. Про це він коротко згадав під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

Як раніше стало відомо з дипломатичних джерел, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

На спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Києві Моравецький розповів, що анонсований новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Матеуш Моравецький зазначив, що основною цінністю такого союзу є безпека в регіоні, а від цього залежить нормальний розвиток економіки, торгівлі і культури.

У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією.

За його словами, з ініціативою створення такого формату виступила Україна у жовтні 2021 року.

Новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, що передбачено Стратегією зовнішньої політики.

Новий альянс, зауважив Кулеба, ґрунтується не на локальній географії, а спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій.

За словами глави МЗС України, сторони мають великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної.

Він зазначив, що про створення формату офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс, але оскільки вона захворіла на коронавірус, оголошення відкладають на пізніше.

Слід додати, що перед візитом до Києва на брифінгу для ЗМІ глава польського уряду Матеуш Моравецький розповів, що Польща готова передати Україні військову допомогу, зокрема, йдеться про боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції у Києві із президентом Володимиром Зеленським заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало б поразкою російського президента Владіміра Путіна.

Він наголосив, що в останні тижні провів численні переговори з європейськими лідерами і всі вони підтримують позицію, що України має право сама визначати свій політичний курс і до якої організації приєднуватися.

Також він зауважив, що Лондон і інші країни активують санкції і інші заходи проти РФ у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон.

Джонсон також наголосив, що народ України має виключне право самому обирати, як правити у власній державі і до якої організації приєднуватися.

Прем'єр Угорщини у Москві

Тим часом, прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебуває з візитом у Москві. На спільній з президентом РФ Владіміром Путіним пресконференції він заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні.

Угорський прем'єр додав, що відмінності в позиціях можуть бути вирішені і можна укласти такі угоди, які гарантуватимуть безпеку Росії та будуть прийнятними для країн-членів НАТО.

Нагадаємо, США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

Також зазначимо, що, за даними американських ЗМІ, Росія дала письмову відповідь Сполученим Штатам на передану минулого тижня американцями відповідь на безпекові вимоги Москви, які включали зобов’язання неприйому України в НАТО. Проте, згодом Кремль заперечив цю інформацію.

На спільній пресконференції глава РФ заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Орбан повідомив, що керівники європейських країн не хочуть війни та виступають за дипломатичне вирішення конфліктів, а також що Орбан у Москві розкритикував санкції ЄС проти РФ.

Угорський прем'єр також сказав Путіну, що хотів би домогтися збільшення обсягу постачання газу за нещодавно укладеним довгостроковим контрактом до 2026 року.

Путін у свою чергу сказав, що Угорщина отримує російський газ за ціною в кілька разів нижчою за ринкову ціну в Європі.

Тим часом, Україна вперше здійснила фізичний імпорт газу з Угорщини.

Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках.

Тонни набоїв та фіндопомога

В Україну прибули п’ята і шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.

Європейська комісія (ЄК) внесла пропозицію щодо нової програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України на суму до 1,2 млрд євро.

Кошти макрофіну будуть доступні Україні у вигляді довгострокових позик на дуже вигідних умовах. Вони сприятимуть підвищенню макроекономічної стабільності та загальної стійкості України в умовах різкого зростання геополітичної невизначеності та її впливу на економічну ситуацію, зазначили в ЄК.

Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності.

31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

COVID-сертифікати і скасування обмежень

З 1 лютого термін дії ковідного сертифіката ЄС для подорожей в межах Євросоюзу почав складати 270 днів (9 місяців) після завершення графіка первинних щеплень.

У Данії припинили діяти усі коронавірусні обмеження.

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Це лише частина цікавих новин 1 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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