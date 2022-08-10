Швейцарію просять представляти Україну в РФ, росіянам хочуть заборонити поїздки в ЄС: новини дня

G7 вимагає негайно повернути контроль над ЗАЕС Україні, Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard, "Укроборонпром" домовився про співпрацю з 18 оборонними компаніями Данії, Угорщина домовилась з українською та російською сторонами про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", в ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців, британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя.

Більше важливих і цікавих новин 10 серпня у нашому дайджесті.

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Реакція на вибухи у Криму

У Білому домі на тлі вибухів в Криму заявили, що підтримують зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності.

9 серпня серія вибухів прогриміла на аеродромі в Новофедорівці, на заході Криму, поблизу популярних серед туристів морських курортів.

Міноборони України заявило, що "не може встановити причину займання в Новофедорівці". Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів

The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.

А от в Британії ще не знають точної причини вибухів у Криму, але "це точно не недопалок".

Хай там як, на думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, російська військова авіабаза в Криму є цілком законною метою для українських військових.

Росія звідусіль стягує сили

Агресор продовжує шукати шляхи підсилення своїх військ. Проте, не все йде так гладко, як, вочевидь, йому би хотілося.

За даними британської розвідки, у Росії є проблеми із людьми для участі у війні.

Зазначається, що РФ створила новий армійський корпус для війни в Україні, але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей.

Та і зі зброєю в Росії, ймовірно, не все дуже добре, якщо, за даними Bloomberg, вона вивезла на торговому судні через Босфор зброю навіть із Сирії.

Доводиться вже шукати підтримку і в інших країн, як от, наприклад, у "друга по санкціях", Ірана. Як повідомляє CNN, розвідка Сполучених Штатів вважає, що російські військові протягом останніх кількох тижнів почали навчатися керувати безпілотниками в Ірані.

За даними CNN, Іран ще в червні почав навчання російських представників на безпілотниках Shahed-191 і Shahed-129 на аеродромі Кашан, що на південь від Тегерана. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

Пізніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтону відомо про наміри Ірану продати Росії сотні безпілотників, які вона може використовувати у війні в Україні.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечив, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

Тим часом, глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагає від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

9 серпня у МАГАТЕ заявили, що обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі.

Проте, Росія бреше про обстріли Запорізької АЕС Україною та навіть скликає через це Радбез ООН.

Гендиректор МАГАТЕ підтвердив, що розповість на Радбезі ООН про ситуацію на Запорізькій АЕС.

Допомога Україні у боротьбі з загарбником

Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.

"Укроборонпром" домовився про співпрацю з 18 оборонними компаніями Данії.

Крім того, Данія приєднається до навчання українських військових у Британії.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що "ми повинні спрямувати всі зусилля, щоб досягти перемоги України в цій війні".

Він вважає, що конфлікт має бути вирішено на полі бою, а не за столом переговорів.

Науседа також додав, що не вірить у переговори з Путіним, оскільки аргументи для нього не мають жодної ролі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа має поставити на місце імперську РФ, а потім здолати імперіалізм ЄС.

Тим часом, в Італії вперше судитимуть за "найманство" хлопця, який на полі бою допомагав Україні.

Договір зі Швейцарією

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії.

Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву "держави-покровительки".

Проте, міністерство закордонних справ Росії в середу заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії щодо можливого представництва Берном інтересів України в РФ.

Як раніше зазначав міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, Росія не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.

У повідомленні також нагадується, що розпорядженням уряду Росії Швейцарія "була включена до списку недружніх країн нарівні з державами-членами ЄС та деякими іншими країнами".

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги.

ЄС та енергоносії з РФ

Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України.

Тим часом, угорська компанія MOL домовилась з українською та російською сторонами про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перерахувала плату за транзит за користування українською ділянкою.

Словаччина слідом за Угорщиною заплатила за транзит російської нафти через Україну.

Раніше російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Щодо російського газу, то у Молдові заявили, що не мають коштів, щоб заплатити за нього у серпні.

Moldovagaz розраховує на те, що в четвертому кварталі 2022 року відповідно до контракту буде застосовуватись інша формула ціноутворення, за рахунок чого закупівельна ціна суттєво знизиться.

Разом з тим, радник у канцелярії прем'єр-міністра Румунії Георгій Агафітей заявив, що Румунія технічно готова постачати природний газ до Молдови.

Крім того, Болгарія вже роздумує над відновленням поставок газу з Росії.

Про росіян та шенгенські візи

Головуюча в ЄС Чехія підтримує заборону видачі шенгенських віз росіянам.

Зокрема, міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Він нагадав, що Чехія першою ще 25 лютого заборонила видачу віз для громадян Росії (а пізніше і Білорусі) у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Інше: в ЄС змінили правила щодо посвідчень водія з України

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців.

Британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя.

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