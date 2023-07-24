Наслідки ударів по порту в Рені, суд над Гретою Тунберг, «праві» вибори в Іспанії: новини дня

Вранці 24 липня стали відомі результати парламентських виборів у Іспанії, що пройшли напередодні. Результати неоднозначні – перше місце у правоцентристської Народної партії, однак вона може не знайти достатньо партнерів, щоб отримати більшість. При цьому керівна Соціалістична партія показала кращий результат, ніж прогнозували опитування. Буде складна коаліціада, а можливо й перевибори.

А каталонські сепаратисти вже побачили у результатах цих виборів "вікно можливостей", щоб спробувати домогтися незалежності Каталонії.

Тим часом Європа реагує на нові обстріли РФ української інфраструктури. Цього разу метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Цей удар засудила Молдова. А президент Румунії Клаус Йоганніс назвав останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.

І це не дивно. Стало відомо, що шість румунських суден перебували в українському порту Рені у ніч на понеділок під час російських ударів.

Війна з РФ

Рада національної оборони Литви принципово схвалила трирічний план військової допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів євро.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, але знадобляться місяці, перш ніж українські Збройні сили зможуть їх застосовувати.

Натомість Україна цього тижня передасть США звіт щодо використання касетних боєприпасів, які Вашингтон надав в одному з останніх пакетів військової допомоги.

Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні чергової партії гуманітарної та військової допомоги, до якої входить чотири танки Leopard 2A4.

Неприємна новина. Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що втридцятеро більше, ніж Україна. Також китайський експорт до РФ кераміки – компонента, що використовують в бронежилетах – збільшився на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як в Україну – впав на 61%, до всього лише п‘яти мільйонів.

Зернова криза

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції на тлі намірів Польщі закрити кордон для зерна з України після 15 вересня – обговорювали можливий компроміс.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив останні обстріли Росією портової інфраструктури України. "Подальше використання Росією продовольства як зброї та припинення дії Чорноморської зернової угоди впливає на глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони людей", – написав він, супроводивши твіт хештегом "Їжа – не зброя".

А прем’єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Денков обговорили обговорюється можливість транспортування українського зерна потягами через територію Болгарії до грецьких портів.

Також Литва закликає Єврокомісію посилити маршрут експорту зерна з України через країни Балтії.

Інші новини 24 липня

Чеські газові сховища вже заповнені на 90% для майбутнього опалювального сезону, при цьому з Росії не постачали жодного кубометра блакитного палива.

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції, за рішенням суду вона повинна буде виплатити штрафи.

Провідні члени керівної Консервативної партії закликають прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака провести вибори навесні 2024 року, аби уникнути катастрофічних втрат мандатів.

Німеччина планує створити у 2024 році нове відомство – Федеральне бюро фінансової розвідки – в межах обговорюваної реформи боротьби з відмиванням грошей.

Польща створить саперний батальйон та розгорне його в місті Августів неподалік від кордону з Білоруссю.