Ударні гелікоптери з Чехії, ЄС розблокував закупівлю боєприпасів, гарантії безпеки: новини дня

З’являється все більше подробиць довкола саміту НАТО у Вільнюсі.

Відомо, що лідери країн-членів планують ухвалити пакет щодо України, який міститиме три основні елементи, – деталі у дайджесті. Крім того, генсек НАТО підтвердив участь на саміті Зеленського, який, нагадаємо, не бачив сенсу їхати, якщо Україна не отримає конкретних сигналів щодо приєднання до Альянсу.

Напередодні зустрічі у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський поїхав у Європу.

У четвер вдень, 6 липня, він відвідав Болгарію, а вже ввечері прибув до Чехії, де перебував до обіду п’ятниці. Звідти вирушив до Словаччини, а в п'ятницю ввечері прибув до Туреччини.

Під час візитів Зеленський обговорює оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію "формули миру". Подробиці – нижче.

Тим часом, Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом, а прем’єр Польщі в Україні вшанувати жертв Волинської трагедії.

Все важливе і цікаве за 7 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Очікування України від саміту НАТО

Вже у вівторок, 11 липня, стартує дводенний саміт лідерів країн НАТО у Вільнюсі.

Литва вже почала перевірки на кордоні. Зокрема, на прикордонних пунктах пропуску в аеропортах Вільнюса, Каунаса і Паланги, морському порту Клайпеди та на кордоні з Польщею і Латвією почалися з 08:00 п'ятниці і будуть тривати до 08:00 четверга, 13 липня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.

За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.

Столтенберг зазначив, що до цього органу будуть входити всі країни-члени Альянсу та Україна як рівноправні сторони.

За його словами, цей формат відкриває більше можливостей для практичної співпраці.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети", – додав Столтенберг.

Крім того, саміт НАТО, за словами генсека, затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму.

Слід відразу зауважити, президент Литви не виключив накладення вето на текст декларації саміту НАТО.

За словами Гітанаса Науседи, він накладе вето на текст декларації, якщо запропоновані рішення і формулювання не відповідатимуть інтересам Литви.

Але є оптимістичний сигнал. Столтенберг анонсував участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

Раніше президент Зеленський заявляв, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Головним очікування України від саміту НАТО є офіційне запрошення вступу в Альянс. В ЗМІ досі не потрапляло ніяких "зливів" щодо цього.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україні буде важко отримати запрошення стати членом НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Але, він і не виключив, що Україна отримає запрошення.

Інтригу зберігають і Сполучені Штати, які, як відомо, серед тих, хто проти запрошення України на вільнюському саміті НАТО.

Посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила, що у заяві за підсумками саміту прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року, чого Україна тривалий час вимагає.

Пані посол повідомила, що обговорюється і питання скасування обов'язкового Плану дій щодо членства (ПДЧ) для Києва.

Також, як повідомили у Білому домі, гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО досі не узгоджені.

Крім того, у США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам Альянсу.

Ексглава МЗС Литви застерігає українців від завищених очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі, але абсолютно впевнений, що Україна буде членом НАТО.

Про це Лінас Лінкявічюс розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Зеленський у Європі

Напередодні саміту лідерів країн НАТО президент України Володимир Зеленський поїхав у Європу.

У четвер, 6 липня, він відвідав Болгарію, де отримав запевнення про підтримку членства України в НАТО, щойно це дозволять умови.

Парламент Болгарії також підтримав "формулу миру" України.

Загалом під час турне Європою Зеленський говорить про оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію "формули миру".

"Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні, усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов’язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою", – зазначив Зеленський.

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.

А ще Зеленський під час візиту посперечався з головою Болгарії Руменом Радєвим щодо військової допомоги Україні, розкритикувавши останнього за проросійську позицію.

Ввечері того ж дня президент України прибув до Праги та зустрівся з главою Чехії Петром Павелом.

Павел наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб український контрнаступ став успішним.

Також він пояснив свою заяву про те, що Збройні сили України матимуть лише одну спробу для контрнаступу.

Президент Чехії уточнив: мав на увазі, що Україна цьогоріч матиме одну спробу для контрнаступу, оскільки такі операції потербують багато часу і ресурсів.

У п’ятницю вранці Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Чехії Петром Фіалою.

Глава чеського уряду Петр Фіала висловив Україні підтримку на шляху до НАТО. Він заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.

Він окремо похвалив Україну за здійснення реформ у важкий час.

Фіала повідомив, що Чехія надасть ЗСУ додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Крім того, Володимир Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї. Країни, зокрема, збираються спільно виробляти стрілецьку зброю та боєприпаси.

Після Чехії президент України вирушив до Словаччини.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що її країна невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок "Зузана", також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.

А сьогодні ввечері президент України прибув до Туреччини. Серед іншого, Зеленський обговорить Реджепом Таїпом Ердоганом "зернову угоду".

Як повідомляє турецький телеканал A Haber, Ердоган після зустрічі із своїм українським колегою може поговорити із главою Кремля Владіміром Путіним.

Підтримка України

За даними AP, вартість нового пакета військової допомоги від США, про який адміністрація Джо Байдена оголосить у п’ятницю, складе суму до $800 мільйонів.

Пакет включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також ряд боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

Крім того, за даними джерел, США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.

До речі, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував потенційне постачання Києву касетних боєприпасів, зауваживши, що Україна обороняє себе у агресивній війні.

Тим часом, уряд Німеччини у п’ятницю оновив перелік військової допомоги Україні за останній тиждень.

Передали мостоукладальну машину Biber, міст для мостоукладача і броньовану інженерну машину Dachs.

Також серед пакета допомоги згадуються три станції для створення радіоперешкод (перед тим ФРН передала сім таких установок), два комплекси протидронового захисту, шість сідельних тягачів і три напівпричепи.

Крім того, Британія передасть Україні 17 спеціальних пожежних машин.

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