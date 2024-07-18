Новий строк фон дер Ляєн, Байден під тиском партії, Зеленський пожурив Орбана: новини дня

До виборів у США лишається майже 4 місяці, але до них вже прикута увага світу. Дедалі більше сигналів свідчать про те, що Байден може погодитися зійти з дистанції.

А у Європі головні новини пов’язані з президенткою Єврокомісії – на цю посаду на наступні 5 років знову обрали Урсулу фон дер Ляєн. Для України це добре, для Орбана – погано. До речі, новини про Орбана також були.

Це та інше важливе й цікаве за середу 17 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нове керівництво ЄС

Головна європейська новина дня – це, безумовно, обрання очільниці Єврокомісії. Німкеня Урсула фон дер Ляєн, у проукраїнськості якої нема сумнівів, отримала підтримку Європарламенту. А отже, вона лишиться на посаді ще на 5 років. Причому кандидатура фон дер Ляєн здобула дійсно високу підтримку! \

Чому це важливо? Бо в Брюсселі лунало чимало скептичних голосів, які сумнівалися у здатності політикині зібрати голоси половини євродепутатів.

Проти її обрання, зокрема, "топили" всі євроскептики та друзі РФ. Одну антиукраїнську євродепутатку навіть довелося вигнати із засідання Європарламенту за скандальну поведінку. А ще обрання німкені є поганою новиною для Віктора Орбана. Нова-стара голова Єврокомісії вже рознесла Орбанову "місію умиротворення" в Москві.

А ще фон дер Ляєн висловилася за створення загальноєвропейської системи ППО а своїм пріоритетом визначила роботу над вступом України до ЄС.

Вибори в США

Тиск на президента США Джо Байдена, що має на меті переконати його зійти з дистанції – лише наростає.

У Вашингтоні відбулися його нові зустрічі з ключовими однопартійцями, які спробували переконати президента, який помітно слабшає, що настав час дійти з дистанції. Зокрема, лідери демократів у Конгресі днями переконували Байдена, що його балотування шкодить партії. І схоже, що президент зрештою почав чути ці аргументи. Тому топдемократи США вважають, що Байден скоро відмовиться від участі у виборах, пише WP.

Хто в такому разі замінить його і змагатиметься з Трампом на виборах? Це досі відкрите питання. Але однією з основних кандидатів є віцепрезидентка Камала Гарріс: майже 80% демократів схвалюють її кандидатуру.

Що ж, чекаємо на вихідні, що можуть принести новини про це.

Нагадаємо: піти з перегонів на цьому етапі президент зможе лише за станом здоров’я. Символічною стала новина четверга про те, що Байден заразився коронавірусом.

Між тим, частина світових лідерів вже відверто ставить на Трампа. Наприклад, Ердоган подзвонив Трампу, щоби сказати, що захоплюється ним. А ще є Орбан, який днями їздив до Трампа на зустріч, а в четвер опублікував нотатки з нібито "мирних" переговорів про Україну з кандидатом.

До речі, Зеленський висловив своє обурення і застеріг від "мирних перемовин" за спиною України. Рекомендуємо прочитати також статтю ЄвроПравди з цього приводу.

Допомога Україні

Між тим, добрі новини надійшли з Парижа.

Якщо хтось чекав, що після виборів у Франції допомога ЗСУ припинитися, то реальність це спростувала. Новий оборонний пакет Франції для України надихає – туди, зокрема, увійшли 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.

Та й значна кількість українських військових незабаром пройдуть підготовку у Франції.

А ще є новини з НАТО – нова структура з координації допомоги Україні розпочне роботу вже у вересні.

Звернемо увагу також на санкційні новини. Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба", і їм це не до вподоби. А Велика Британія запровадила санкції проти 11 танкерів, що перевозять російську нафту

Інші новини

Під час візиту Зеленського до Британії Україна і Чехія підписали безпекову угоду, а також підписаний документ зі Словенією.

Ті, хто долає наслідки радянської русифікації Латвії, мають привід святкувати: російськомовні Латвії програли у ЄСПЛ справу про мову освіти в дошкільних закладах.

Ще одна судова новина: в Італії журналістку зобов'язали виплатити 5 тисяч євро за висміювання її зросту Мелоні.

А Росія продовжує брязкати ядерною зброєю: тепер вона погрожує розгорнути ядерні ракети через розміщення "Томагавків" в Німеччині.

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