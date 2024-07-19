Що Україна чекає від Трампа, кіберзбій у Європі, Британію просять про удари по РФ: новини дня

США продовжують готуватися до зняття Байдена з перегонів, а Україна – до перемоги Трампа на виборах.

Тим часом Київ просить партнерів про максимальне зняття обмежень для ударів по РФ, а Польща ухвалила важливе рішення для постачання F-16 для ЗСУ.

А у Європі багато процесів були порушені через глобальний кіберзбій.

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Це та інше важливе й цікаве за п’ятницю 19 липня, – в дайджесті "Європейської правди". Нагадаємо також, що на нашому Telegram-каналі зручно отримувати дайджести та повідомлення про топ-новини.

Байден чи не Байден?

У останні тижні, коли поставало питання участі Байдена у виборах, джерела не раз наголошували, що вирішальне значення має думка його родини, тож не дивно, що в американських медіа з’явилося повідомлення: сім’я Байдена обговорила його можливе зняття з виборів. В Білому домі це спростовують, але журналісти продовжують наполягати. Та й чутки про те, що все може вирішитися вихідними – активно циркулюють.

Та хай яке рішення ухвалить президент, світ вже готується до можливої перемоги Трампа.

Робить це і Україна. Президент Зеленський уперше прокоментував сценарій обрання Трампа та заявив, що взаємодія з лідером США у цьому разі буде "важкою роботою". І ця робота починається вже: да даними джерел, Трамп і Зеленський запланували телефонну розмову на п’ятницю.

Партнери України обережно оптимістичні. Зокрема, прем'єр Норвегії запевнив, що жоден президент США не залишить Україну, та й НАТО збережеться. Генсек Альянсу також запевнив, що НАТО переживе президентство Трампа.

Допомога ЗСУ

Утім, зараз головне – те, що відбувається на лінії фронту.

Добрі новини надійшли з Польщі – Зеленський подякував їй за рішення, яке наблизить передачу F-16. Деталі не розкриваються, але очевидно, що йдеться про транзит винищувачів.

Партнером України і надалі лишається Британія, де цього тижня президент і група урядовців були з візитом. Лондон повідомив, що надасть Україні кредит у £2 млрд для фінансування потреб армії. Утім, основні очікування від Британії є іншими. Зеленський публічно попросив нового прем’єра Кіра Стармера "проявити лідерство" та зняти заборону на удари вглиб РФ.

А от від Німеччини такої сміливості не очікується. Канцлер Олаф Шольц відкинув заклик України до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією.

На хвилинку знову повернемося до Польщі: там розповіли, як набиратимуть і тренуватимуть Український легіон з добровольців, що живуть у Польщі.

Трохи позитиву: головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна має чудову стратегію ведення війни.

Шалена спека

Екстремально високі температури шкодять не тільки Україні. Прем’єр Румунії був змушений обіцяти знайти рішення для уникнення дефіциту електроенергії за будь-якої погоди.

А в Євросоюзі продовжують допомагати українським енергетикам: "Укренерго" отримало грант у 100 млн євро.

Інші новини

Для багатьох європейців став випробуванням глобальний кіберзбій, що зупинив авіарейси, вразив фінанси й телекомунікації, і це співпало з початком сезону відпусток. До кінця дня роботу операторів вдалося відновити.

Для США основною міжнародною новиною дня став драконівський вирок російського "суду" – 16 років колонії для американського журналіста Евана Гершковича за буцімто шпигунство. ЄС і Британія засудили це рішення .

А угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу та відмову України від його "посередництва".

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