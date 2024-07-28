Орбан звинуватив США у теракті, РФ боїться Томагавків, рейтинг Гарріс зростає: новини вихідних

Світ балансує на межі глобального конфлікту, попереджають у контррозвідці Чехії.

Орбан, Трамп і Вучич відзначилися низкою суперечливих заяв.

Сейм Польщі ухвалив постанову з нагоди 81-ої річниці Волинської трагедії, а також дозволив силовикам безкарно застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю.

Газета Le Parisien повідомила, що анонімне угруповання радикальних лівих активістів нібито взяло на себе відповідальність за масштабну диверсію на залізниці у Франції.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 27 та 28 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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На межі глобального конфлікту

Очільник Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка вважає, що світ балансує на межі глобального конфлікту.

"Світ кипить і небезпечно балансує на межі глобального конфлікту. У цій ситуації BIS продовжуватиме робити все можливе, щоб зробити свій внесок у захист Чеської Республіки та її громадян", – зазначив він.

Серед поточних загроз директор чеської контррозвідки назвав загрозу для Європи з боку російського імперіалізму, диверсійні та розвідувальні операції з боку Росії, Китаю та Ірану.

Він також перераховує серед них ворожу пропаганду, міграцію, загрозу ісламського тероризму, зростання правого екстремізму, зокрема нелегальну торгівлю зброєю, кібератаки або можливе зловживання штучним інтелектом.

Російське судно підозрюють у порушенні морських кордонів Фінляндії.

Прикордонна охорона розслідує подію як порушення територіальних кордонів.

А на аеродромі "Оленья" в Мурманській області Росії, менш як за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією, сталися вибухи.

За даними українських ЗМІ, українські безпілотники пошкодили російський бомбардувальник Ту-22М3.

"У нас немає причин для занепокоєння у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і здатні реагувати", – сказав фінський президент Александар Стубб.

Водночас, за словами фінського президента, фіни повинні звикнути до того, що війна наблизиться і до кордонів Фінляндії, адже "від Гельсінкі до Києва летіти зовсім недалеко".

Путін пригрозив розгортанням нових ракет через "Томагавки" в Німеччині.

Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Норвегія закликає співгромадян покинути Ліван на тлі ескалації з Ізраїлем.

"Я глибоко стурбований розвитком подій в регіоні. Ескалація конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою може стати поворотним моментом у конфлікті", – прокоментував норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

27 липня, в результаті удару з території Лівану по Мадждаль-Шамсу загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль стверджує, що удар здійснило терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

Британія, Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах. Закликають до деескалації.

А США модернізують військове командування в Японії на тлі загрози з боку КНР.

Суперечливі заяви Орбана і Ко

На вихідних угорський прем’єр Віктор Орбан знову відзначився низкою суперечливих заяв, які 27 липня зробив під час програмного виступу у літньому таборі Тушваньош у Румунії. Цього разу – щодо України, США та Польщі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Україна є сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть Росії.

Водночас, сказав Орбан, Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

На його думку, Україна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які закріплені США та Росією.

Орбан також вважає, що від ЄС як політичного проєкту потрібно відмовитися, його потрібно зміцнювати як економічний проєкт.

За його словами, мир у війні РФ проти України може бути принесений лише ззовні.

Прем’єр Угорщини також заявив, що "Північні потоки" підірвали "під керівництвом США" і що Польща веде "найбільш лицемірну і ханжеську політику" в усій Європі.

У Варшаві після антипольського випаду Віктора Орбана спитали, чому Угорщина досі в ЄС і НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський розкритикував антипольські заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловивши сумнів у необхідності угорського членства в ЄС і НАТО.

Бартошевський підкреслив, що промову Орбана дуже негативно вже прокоментувало посольство США в Будапешті.

"Якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика (Угорщини. – Ред.) на цей час", – підкреслив заступник голови польського МЗС.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку став на захист угорського візаві.

"Хіба він щось сказав про Румунію? Ви хочете, щоб я заборонив йому приїжджати до Румунії? Я думаю, що він сказав те ж саме з Брюсселя і Будапешта. Це не моя справа", – додав він.

Ну а сербський президент Александар Вучич, який вважає Орбана великим другом сербського народу, натякнув на "нацизм" Хорватії.

Після рішення Хорватії заборонити в’їзд трьом просербським і проросійським політикам із Чорногорії, він порівняв країну з "Незалежною Державою Хорватія", створеною усташами під час Другої світової війни.

Хорватія заборонила в’їзд політикам після того, як парламент Чорногорії ухвалив резолюцію щодо геноциду в таборі Ясеновац, створеному усташами на території Хорватії.

"Як вам не спало на думку, що, заборонивши цим людям в’їзд, вони потрапили у власну пастку і показали, що вони не роблять жодної різниці між "Незалежною Державою Хорватія" і будь-якою іншою хорватською державою", – додав сербський президент.

Вибори у США

Відзначився скандальною заявою і кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, якого підтримує Віктор Орбан.

Трамп пообіцяв "любим християнам", що після 2024 року "їм не треба буде голосувати".

"Люблю вас, християни, мої любі християни! Ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати", – додав кандидат-республіканець, не уточнивши, що має на увазі.

Демократи потрактували заяви Трампа як сигнал про те, яким може бути його другий президентський термін – зокрема згадавши його обіцянки не бути диктатором, "за винятком першого дня" на посаді.

У кампанії Камали Гарріс висловлювання Трампа назвали "клятвою покінчити з демократією".

Тим часом, після рішення Джо Байдена не переобиратись на посаду президента рейтинг схвалення його віцепрезидентки Камали Гарріс помітно зріс.

Менш як за тиждень кампанія Гарріс зібрала понад $200 млн.

Рішення Сейму Польщі

Сейм Польщі ухвалив постанову з нагоди 81-ої річниці Волинської трагедії.

Польський Сейм ухвалив постанову про вшанування 81-ї річниці подій липня 1943 року на Волині, який там називають "злочином геноциду, вчиненим проти поляків українськими націоналістами".

А ще польський Сейм дозволив силовикам безкарно застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю.

Наслідки диверсій у Франції

В уряді Франції не виключили іноземної причетності до диверсії на залізниці, а газета Le Parisien повідомила, що анонімне угруповання радикальних лівих активістів нібито взяло на себе відповідальність за масштабну диверсію.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень на трьох гілках.

Голова французького уряду Габріель Атталь заявив, що йдеться про цілеспрямовану диверсію.

Наслідки диверсії на залізниці вже усунули.

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