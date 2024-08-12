Пожежа на ЗАЕС тривожить ЄС, завод Patriot у Польщі, Борис Джонсон на чолі газети: новини дня

Дим над градирнею Запорізької АЕС помітили і у європейських столицях, звідки пролунали заяви про це.

Країни Європи – від Польщі до Німеччини – готуються до можливого нападу, але визнають, що ця робота потребує часу.

Між тим, в той час, як одні партнери України тролять РФ і натякають на постачання своєї зброї на Курщину, інші – штовхають Київ та весь світ до переговорів з агресором.

Про ці та інші ключові новини за понеділок, 12 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ПОЖЕЖА НА АЕС ТА НАСТУП НА РОСІЮ

Незрозуміла НП на Запорізькій АЕС, де у неділю 11 серпня російські окупанти влаштували пожежу у градирні – занепокоїло не тільки українців. Напевно, кожен західний лідер отримав повідомлення про це, а дехто – зробив заяви.

Їхня тональність, втім, виявилася різною.

Наприклад, в уряді Естонії нагадали, що саме Росія принесла до України усі ключові небезпеки: доки Україна не поверне контроль над ЗАЕС, загроза аварії є суворою реальністю

Натомість канцлер Австрії після пожежі на ЗАЕС закликав до деескалації і переговорів.

Тим часом потішили свіжі заяви з Німеччини.

Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає, що наступ українських військ на російські окупаційні війська під Курськом проходить краще, ніж можна було очікувати. Він впевнений, що це – привід обговорити нові постачання Leopard 2, щоби додатково посилити ЗСУ після таких вдалих дій. Виконавча влада Німеччини, втім, не така радикальна – так кажуть про обережне ставлення до наступу на Курщині.

Натомість Італія та Швейцарія на цьому фоні закликали до переговорів з Москвою – мовляв, треба залучити Росію до другого саміту миру.

ОБОРОНА ЄВРОПИ

Про те, що держави ЄС мають бути готові до різних безпекових загроз, аж до можливої оборони, ЄвроПравда розповідала неодноразово.

Тут Німеччина також принесла свіжі позитивні новини. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що готовий до публічних дискусій для того, щоби відстояти розміщення на німецькій території американських далекобійних ракет "Томагавк".

А от Польща готується будувати ефективну оборону свого неба.

У понеділок у Польщі підписали контракт на виробництво 48 пускових установок систем ППО Patriot. Всі ці пускові мають стати на озброєння польської армії. І це початок тривалого процесу – міністр оборони Польщі визнав, що на створення сильної ППО підуть роки, однак це є дуже важливим завданням.

До колективного захисту готується і Туреччина, міністр оборони якої заявляє, що його країна повністю віддана зобов'язанням перед НАТО.

ІНШІ НОВИНИ

Несподіванкою для багатьох може стати поворот у кар’єрі добре нам відомого експрем’єра Британії Бориса Джонсона. Він є кандидатом на посаду головного редактора щоденної газети The Daily Telegraph – одного з провідних видань Британії.

Утім, рішення ще не ухвалене.

А ще у Британії, яку нещодавно охопили заворушення з російським слідом (нагадаємо, у нас була стаття про це) 12-річному хлопчику висунули звинувачення через причетність до цих подій. Він став наймолодшим звинуваченим у цій справі.

Інша "кримінальна новина" надійшла з Франції, де небанальним чином покарали чоловіка, який дерся на Ейфелеву вежу у день закриття Олімпіади.

Заслуговує на увагу боротьба з російським впливом у Молдові. Там блокують доступ до російського "Промсвязьбанку". А суть новини у тому, що на рахунки у цьому гагаузькі пенсіонери і бюджетники щомісяця отримують "хабар від кремля" – надбавку 2 тис. леїв (трохи більше 100 євро).

І насамкінець – трохи аналітики про проблеми санкцій.

Reuters з’ясував, що до РФ досі надходить готівкова валюта на мільярди доларів і євро. 2,3 мільярда доларів і євро було відправлено в Росію з тих пір, як США і ЄС заборонили експорт своїх банкнот туди через вторгнення РФ в Україну.

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