США про нові війська РФ на Курщині, ФБР проти росагента, Польща хоче Олімпіаду: новини дня

ФБР провело обшук у відомого проросійського пропагандиста, що живе під Вашингтоном. А у Хорватії з наступного року повернуть скасовану у 2008 році обов’язкову військову службу

А ще Польща визначилась із кандидатурою єврокомісара та хоче провести Олімпіаду.

Про ці та інші ключові новини за п’ятницю 16 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ

Як відзначає Міноборони Британії, Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня.

Зокрема, як розповіли CNN двоє американських військових високопосадовців, схоже, що Росія перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу.

Тим часом все більше країн Заходу роблять заяви, що не бачать проблем у використанні ЗСУ переданої ними зброї на території РФ. Із такою заявою виступили у .

Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав уряд збільшити постачання Україні танків Leopard 2, а також почати постачання бронемашин Fuchs.

Тим часом у німецькому місті Мехерніх, де розташована база Бундесверу, запідозрили диверсію із зараженням води. Це вже третя подібна диверсія у Німеччині.

А ще дісталося відомому проросійському пропагандисту. ФБР навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому "Первого канала" Дмитрію Саймсу та його дружині.

Вибори у США

Нове джерело доходів Дональда Трампа – колишній президент США зміг заробити 300 тисяч доларів на продажах фірмових Біблій. А ви би таку купили?

А ще Дональд Трамп виправдовує особисті нападки на свою суперницю Камалу Гарріс. "Я не дуже її поважаю. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом", – заявив він.

Польща

Польща визначилась із кандидатом у єврокомісари. Президент Анджей Дуда підтримав запропоновану урядом кандидатуру Пйотра Серафіна на посаду комісара в новому складі Єврокомісії. Як очікується, він може зайняти посаду комісара з розширення та сусідства, замінивши угорця Оліера Варгеї.

Натомість Анджей Дуда наклав вето на

Ситуація може змінитися після президентських виборів 2025 року. До речі, Дональд Туск заявив, що не планує брати в них участь.

А ще Туск заявив, що Польща прагне прийняти Олімпійські ігри у 2040 або 2044 році.

Підрив "Північних потоків"

У Білому домі утримались від коментарів щодо матеріалу видання The Wall Street Journal про те, що українські високопосадовці нібито дали схвалення операції з підриву російських "Північних потоків".

Натомість, слідом за Німеччиною, уряд Нідерландів також заявляє, що не бачить підстав змінювати підтримку України внаслідок повідомлень ЗМІ про начебто причетність українських громадян до підривів газогонів.

Тим часом в уряді Польщі заперечили звинувачення в причетності країни до пошкодження газопроводів.

Інші новини

Ще одна авіакатастрофа у Франції. Приватний колекційний літак Fouga Magister впав у море під час авіашоу з нагоди 80-ї річниці висадки в Провансі.

Країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, розгорнула пошукову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон.

Молдовський суд постановив обмежити на три місяці (фактично – на період президентських виборів) діяльність проросійської партії "Шанс", пов'язаної із засудженим у Молдові олігархом-втікачем Іланом Шором.

А ще у Молдові затримали ще двох підозрюваних у шахрайській схемі крадіжки грошей в українських військових.

А у Хорватії з наступного року повернуть скасовану у 2008 році обов’язкову військову службу – вона триватиме два місяці.