В НАТО думають про вступ України, Маск на мітингу Трампа, Фіцо просить газу: все за вихідні

Менш ніж за тиждень лідери країн проведуть зустріч у форматі "Рамштайн", на якій очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її інтеграції в НАТО. Яка ідея щодо вступу України в НАТО стає мейнстрімною?

У Києві занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

До речі, мільярдер Ілон Маск вперше, на мітингу, підтримав кандидата в президенти США Дональда Трампа. Республіканець пообіцяв, що Сполучені Штати "досягнуть Марса" за його президентва. Байден сумнівається, що вибори в Америці пройдуть мирно.

А ще – переговори США з Ізраїлем, пропалестинські та проізраїльські демонстрації на Заході, ЄС готує обхід вето Угорщини на фінансування військової допомоги для України.

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В НАТО обговорюють вступ України

Серед ідей, які озвучують на Заході як можливі сценарії завершення поточної гарячої фази війни в Україні і запобігання новій – прийняття її у НАТО за моделлю Західної Німеччини, що дозволило би надати Україні гарантії безпеки і стримати Росію.

Про це йдеться у статті Financial Times, у якій видання зібрало міркування неназваних дипломатів та коментарі, що озвучувалися публічно щодо можливих сценаріїв завершення війни і вступу України в НАТО.

У матеріалі зазначають, що і на Заході, і дедалі більше у Києві поглиблюється думка, що ґрунтовні безпекові гарантії партнерів для України могли би стати підґрунтям для певної домовленості про припинення поточної гарячої фази війни. При цьому Росія збереже фактичний контроль над окупованими територіями – але їх і далі вважатимуть законними територіями України, які тимчасово окуповані і можуть бути повернуті дипломатичним шляхом у майбутньому, коли для цього випаде нагода.

Один з західних дипломатів, якого цитують анонімно, висловив думку, що така тимчасова поступка територіями – єдиний можливий варіант для того, щоб Україна стала членом НАТО.

Газета The Washington Post з посиланням на українських та західних офіційних осіб повідомила, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" 12 жовтня очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Журналісти зауважили, що хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом.

Своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Джо Байдена підтримати "план перемоги", який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини. До речі, український президент збирається представити свій "план перемоги" на "Рамштайні".

Маск на мітингу Трампа

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у суботу, 5 жовтня, виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах.

На сцені його підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Під час заходу, трибуну Трампа оточувало захисне скло, чого не було на мітингу у липні.

Трамп під час виступу в Батлері заявив, що США "досягнуть Марса", якщо він очолить країну.

Ілон Маск у свою чергу заявив, що демократи хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї", а також підкреслив, що Трамп має перемогти, "щоб зберегти Конституцію та демократію в Америці".

Президент США, представник Демократичної партії Джо Байден заявив, що сумнівається з приводу того, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.

"Я не знаю, чи будуть вони мирними". Речі, які говорить (Дональд) Трамп, і речі, які він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, були дуже небезпечними", – зазначив він.

Переговори США з Ізраїлем

Республіканець Дональд Трамп вважає, що Ізраїлю слід завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Як повідомило CNN, США не отримали гарантій від Ізраїлю, що атак на ядерні об’єкти Ірану не буде.

"Ми сподіваємося і очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій", – сказав неназваний представник Держдепу США, відповідаючи на запитання CNN, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не стануть ціллю для ударів.

Крім того, демократ Байден відмовляє Ізраїль від ударів по нафтових об’єктах Ірану.

В Естонії вважають малоймовірною масштабну війну на Близькому Сході.

Демонстрації у Європі і США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з євреями Німеччини напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня 2023 року.

"Так, на жаль, у цю першу річницю терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль, мир і навіть примирення на Близькому Сході здаються більш далекими, ніж будь-коли. Але одне ми знаємо точно: надійний шлях до вирішення конфлікту за принципом двох держав шляхом переговорів має важливе значення для досягнення тривалого миру в конфлікті", – сказав німецький канцлер.

5 жовтня пропалестинські та проізраїльські демонстрації пройшли у Берліні, Лондоні та Римі. Низка з них супроводжувалася сутичками з поліцією та арештами.

Під час масштабної антиізраїльської демонстрації біля Білого дому в США, в якій взяли участь понад тисячу учасників, протестувальник здійснив спробу самопідпалу.

Йому вдалося підпалити свою ліву руку, перш ніж перехожі і поліція підбігли до нього та почали обливати водою і гасити полум'я за допомогою своїх кеффій, традиційних палестинських шарфів.

Представники поліції підтвердили, що чоловік отримав травми, які не несуть загрози життю, йому надали медичну допомогу.

У Данії висунули звинувачення двом хлопцям зі Швеції через вибухи біля посольства Ізраїлю. Крім того, країна посилила прикордонний контроль після вибухів біля посольства Ізраїлю.

Фіцо просить газу, Орбану дорікнули через РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує переконувати Україну не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з "Газпромом" про транзит.

"Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи… Якщо вона (Україна) хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використовувати", – сказав Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку України.

Зазначимо, що Фіцо говорить про "збереження транзиту", уникаючи згадки про російський газ.

Ну а п’ятеро американських сенаторів-республіканців дорікнули прем’єру Угорщини Віктору Орбану за дружбу з РФ і Китаєм.

Угорщину відвідали з візитом сенатори-республіканці Джеррі Морен, Джон Бузман, С’юзен Колінз, Джон Корнін і Джон Говен.

"Наша делегація та багато наших колег у Конгресі дедалі більше стурбовані поглибленням і розширенням Угорщиною відносин з Росією та триваючою ерозією її демократичних інституцій", – цитує посольство США в Угорщині очільника делегації Джеррі Морена.

До речі, за даними RMF24, ЄС змінить модель фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини.

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