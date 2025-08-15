Гарантії безпеки з США, Трамп хоче до Лукашенка, Навроцький подякував Україні: новини дня

На жаль, літак із Путіним не впав десь у Сибіру або на Камчатці, тож його зустріч з Трампом відбудеться. А перед тим як вона почалася, президент США надсилав до США протилежні сигнали – і про неймовірну повагу до російського диктатора, і, навпаки, про те, що не хоче його довго терпіти. Цікавим елементом гри став несподіваний дзвінок Трампа білоруському диктатору Лукашенку. Що це означає? Трохи пояснимо у нашому дайджесті.

А поза цією грою, пролунали важливі заяви про готовність дати гарантії безпеки для України.

Важливі новини надходять також з Молдови та про Молдову. Зокрема, те, що у Брюсселі всерйоз думають про розділення Києва та Кишинева на шляху до вступу в ЄС. Але суперсенсація надійшла з Польщі, де новообраний президент Навроцький, який відомий своїми критичними заявами про Україну – в урочистій промові, навпаки, підтримав нашу державу, подякував та пообіцяв Україні допомогу

Про ці та інші новини 15 серпня – у дайджесті "Європейської правди".

САМІТ НА АЛЯСЦІ

Дуже нестандартний саміт США-Росія майже розпочався справжніми "качелями", коли позитивні та негативні новини лунають одна за одною.

У Білому дому "злили" інформацію, що Трамп планує з почестями зустріти Путіна, міжнародного злочинця та ворога вільного світу – особисто та з червоною доріжкою. Також, щоби Путіну було комфортно, зі складу американської делегації викреслили Кіта Келлога.

Натомість з Москви надсилали лише сигнали зневаги. А як ще називати те, що Лавров показово продемонстрував на Алясці светр з написом "СССР"?

Утім, негативних сигналів, чи то погроз від Трампа також не бракувало.

За кілька годин до зустрічі з російським лідером, президент США повторив погрозу щодо "серйозних економічних наслідків", якщо домовитися не вийде. А ще – спершу Білий дім заявив, що Трамп може достроково покинути зустріч, а потім і сам Дональд Трамп зробив заяву: якщо розмова буде поганою, то закінчиться дуже швидко. Що означають ці слова? Трамп не дуже чітко пояснив, лише сказав – це буде, якщо "з перших хвилин" він зрозуміє, що щось іде не так.

"Європейська правда" слідкуватиме за цією зустріччю, і за нею спостерігатиме увесь світ. До слова, літак Путіна під час перельоту до США став найбільш відстежуваним у світі.

ТРАМП І ЛУКАШЕНКО

Окрема інтрига розгорнулася, коли Путін вже був на борту у повітрі.

У п'ятницю ввечері несподівано Дональд Трамп зателефонував до білоруського диктатора Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі з радістю заявив про першу розмову з Трампом, а потім у його пресслужбі навіть встигли порадіти і заявити, що Трамп зголосився приїхати в Білорусь з сім'єю.

Що з цього правда – достеменно не відомо, але Трамп підтвердив розмову із "дуже шанованим Лукашенком". Говорили про політв'язнів. Наразі це дуже схое на спробу послати сигнал Путіну про те, що американський президент може діяти на території, яку Кремль вважає своєю, не питаючи дозволу. Таки собі м'який тиск.

ПОЛЬЩА ЗА УКРАЇНУ

У Польщі у п'ятницю відзначали День польської армії, і ці урочистості принесли сенсацію. Президент Кароль Навроцький у своїй промові згадав допомогу українців та їхню роль у перемозі над більшовиками 100 років тому.

"Тоді польська армія, разом з українськими силами, успішно зупинила марш Червоної армії на Захід, убезпечивши Європу від комуністичної революції", – зазначив Навроцький. "Свобода – безцінна. Її не можна купувати чи продавати, її слід захищати… І тому ми підтримуємо Україну, яка захищає свою свободу – щоб Європа була цілісною, вільною та у мирі", – додав він.

Це – принципово нові нарративи у заявах президента Польщі.

До слова, прем'єр Дональд Туск теж зробив заяву про це, і нагадав, як Польща перемагала "непереможну Росію", діючи разом з українцями.

ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ

Та повернемося подумки до Аляски.

Трамп уперше підтвердив чутки про те що позиція США змінилася і тепер він готовий брати участь у гарантіях безпеки для України. Він допустив, що США запропонують Україні якісь гарантії, але не через НАТО. "Не у формі НАТО, тому що, ви знаєте, що є речі, яких не станеться. Але так, разом з Європою – така можливість є", – відповів Трамп.

А от Британія висловлюється дуже конкретно. Міністр оборони Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуте перемир'я.

Це, утім, відбудеться точно не зараз. Навіть Трамп каже, що не вестиме переговори від імені України.

МОЛДОВА

Є і новини, які непокоять.

Кажуть, що в Брюсселі знову обговорюють розділення Молдови і України під час вступу в ЄС. Для Києва це – украй небажаний крок. Але не відомо, чи це станеться.

Тим часом Санду отримала "плюсик в карму" – рішення про покарання за корупцію місцевого депутата-"тушки" Серджіу Статі. Йому присудили штраф на майже 130 тисяч євро за незаконне збагачення. Слідство дійшло висновку, що депутат нелегально отримав близько 2 млн леїв у 2014-2019 роках та вклав у майно, яке оформив на родичів.

СЕРБІЯ

У ЄС занепокоєні повідомленнями про насильство під час протестів у Сербії. Це сухе повідомлення – насправді дуже серйозне.

У Сербії – майже революція.

Напередодні прибічники президента Вучича спровокували насильство на протестах, було десятки поранених. Як відповідь, наступної ночі протестувальники розгромили офіси керівної партії.

ІНШІ НОВИНИ

В Угорщині поцупили запчастини з МіГ-29 на території військового аеропорту і втекли непоміченими. Поліція в шоці і з'ясовує деталі.

Голови МЗС ЄС обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.

А американські медіа повідомили, що частині українських біженців у США загрожує депортація через втрату захисту, якщо адміністрація Дональда Трампа не вживе заходів. Чекаємо на продовження цієї історії.