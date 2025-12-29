Мирні переговори у США, Путін набрехав Трампу, підтримка ЄС і НАТО спадає: новини дня

Увага багатьох в Україні минулої доби була прикута до Мар-а-Лаго– приватної резиденції президента Трампа у Флориді, куди він у неділю 29 грудня запросив українського колегу Володимира Зеленського. Обидва лідери назвали переговори успішними, хоча слова Трампа про Путіна дозволяють ставити це під сумнів.

Путін і Трамп зараз спілкуються щодня, а під час останнього дзвінка кремлівський карлик, схоже, влаштував Трампові щось подібне до істерики.

Між тим, настрої українців демонструють неприємні зміни.

Про та інше важливе і цікаве за понеділок 29 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА

Мар-а-Лаго – це історична будівля у Флориді, у курортом містечку Палм-Біч. Її власником є американський президент Дональд Трамп, який тримає тут суперелітний клуб. А окрім того – він там живе, і часом приймає офіційних гостей. У неділю, о пів на дев'яту вечора за київським часом, тут розпочалася зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

А вже у понеділок стало відомо про її результати: президент України розповів, про що вдалося домовитися з Трампом

Узгодили поки не все. Зеленський визнав: є два пункти "мирного плану", про які переговори досі тривають. Ми розповідаємо, про ще йдеться. Окремо він розкрив зміст "економічного документа", про який вже домовився з Трампом.

Ще одна важлива новина: тривають переговори про гарантії безпеки на 30-50 років. Утім, Зеленський визнав, що тут рішення ще немає, Трамп буде думати над пропозицією.

Яким має бути результат? За задумкою, всі переговори, що триватимуть у найближчі тижні, мають призвести до зустрічі лідерів України з РФ.

ТРАМП-ПУТІН

Колись в Україні любили жартувати і малювати меми про президента Франції, який дуже любив дзвонити Путіну і розмовляли з ним. Зараз у Макрона ця звичка минула, але її перебрав Дональд Трамп. За останній два дні він дзвонив Путіну чи то двічі, чи то навіть тричі.

Навіть Зеленсткому Трамп сказав, що після розмови з ним – точно зателефонує Путіну.

І якщо спільні заяви президентів України та США загалом додавали оптимізму, то щойно Трамп згадав про Путіна – стало ясно, наскільки все погано.

Найбільша феєрія – це заяви лідера США про те, що він вірить у брехню Путіна про його "любов" до України.

А у понеділок сталося геть непередбачуване.

Путін поскаржився Трампу про нібито дронову атаку України на його, тобто Путіна схованку. Тепер у Путіна стверджують, про зміну Трампом позиції по Україні.

РЕАКЦІЯ НА ПЕРЕГОВОРИ

Європейські лідери долучилися до розмови Зеленського і Трампа і мають свою оцінку але вона помірна. Так, Німецький уряд стриманий в оцінках та обережно ставиться до результатів переговорів. Так сме, Туск вважає, що до завершення мирних переговорів ще далеко.

Є ті, хто кажуть прямо: досить поступок України. Зокрема, глава МЗС Чехії нагадав: Україна вже пішла на поступки.

А головна відповідь європейців – пакети допомоги для ЗСУ.

Зокрема, уряд Італії схвалив продовження надання військової допомоги Україні в 2026 році.

А ти часом, Норвегія збільшує підтримку українських фермерів.

ПАДІННЯ ПІДТРИМКИ ЄС І НАТО

Дуже неприємно, але факт: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у грудні 2025 року показали зміну настроїв українців.

Наразі лише 59% українців заявили про підтримку вступ України до ЄС. Це на 10% менше, ніж було рік тому.

Ще гірша ситуація по лінії НАТО: частка українців, які вважають альянс найкращою гарантією безпеки з рік знизилась з 55% до 38%.

І якщо говорити про "болючі компроміси", то відмова від НАТО є найменш неприйнятною умовою завершення війни. Хоча для більшості українців і вона є неприйнятною.

