Німці прогнозують обстріл до свята, Румунія збила дрон, Трамп хоче забрати Ормуз: все за вихідні

МЗС Німеччини заявило про ризик російських обстрілів України з нагоди Дня незалежності 24 серпня. Відповідно, не рекомендує своїм громадянам їхати до неї.

Та небезпечно не лише в Україні – і дня не минає без того, щоб дрони не залітали до країн ЄС. Цього разу знову до Румунії.

Продовжує запалювати президент США Дональд Трамп. Тепер він збирається анексувати Ормузьку протоку.

А спека далі висушує європейські річки – після Дунаю критично міліє Рейн.

Ну й так само гаряче було біля іспанського анклаву Сеута в Африці – її знову атакували нелегальні мігранти з Марокко. Але цього разу безуспішно.

Все важливе і цікаве за вихідні, 15-16 серпня, дайджесті "Європейської правди".

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Попередження від Берліна

МЗС Німеччини закликає німецьких громадян утриматися від поїздок в Україну перед Днем незалежності. У його заяві йдеться, що через наближення свята росіяни можуть посилити ракетні удари по українських містах.

У заяві підкреслено, що цілями можуть бути енергетична інфраструктура, транспортні вузли та інші цивільні цілі.

Щоправда, росіяни атакують Україну і без нагод свята. Лише у ніч на 16 серпня Київ, Кременчук та Кривий Ріг було атаковано протикорабельними та балістичними ракетами, керованими авіаційними ракетами, а також понад сотнею ударних БпЛА.

Трамп хоче анексувати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп планує оголосити Ормузьку протоку американською територією – про це він заявив під час мітингу в Нью-Йорку.

За словами Трампа, зробить він це тоді, коли США завершать "розгром Ірану". Раніше він заявляв, що американські військові очистили від мін Ормузьку протоку і контролюють її "на 100%".

Щоправда, іранці це спростували. А щодо погроз анексувати Ормуз Тегеран заявив, що захопити протоку неможливо "за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови".



НАТО захистило Румунію від дрона

Над Румунією 16 серпня збито дрон, який порушив повітряний простір країни. Знищив його іспанський винищувач F-18 патрулював небо над Румунією в межах місії НАТО.

Пізніше в Об’єднаних Збройних силах НАТО в Європі заявили, що безпілотник був, ймовірно, російським.

Міністерство оборони Румунії не уточнило походження безпілотника, надавши натомість деталі вторгнення – дрон залетів з сусідньої Молдови, за 24 км на північ від міста Галац.

Раніше, у липні, Румунія вже тричі збивала безпілотники, які залітали на її територію.

Сеута знову під атакою

Нелегальні мігранти з Марокко знову намагалися проникнути на територію іспанського анклаву Сеута, що межує з цією країною. На відміну від масової навали 30 липня, цього разу атака не була вдалою.

Та й були краще підготовленими правоохоронці. Мароканська поліція заарештувала більше сотні бажаючих потрапити в Сеуту ще на підступах до анклаву.

У кінці липня в Сеуту вдалося прорватися понад 50 тисячам мігрантів. Це спричинило тертя між країнами Шенгенського простору.

12 загиблих в ДТП в Угорщині

В Угорщині туристичний автобус із польськими номерами, що рухався у напрямку Ньїредьгази (місто поблизу кордону з Україною раптово з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За попередньою інформацією поліції водій заснув.

Внаслідок аварії 12 людей загинули і щонайменше 10 отримали поранення.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд відправляє в Угорщину спеціальний літак за своїми громадянами, які постраждали у ДТП. На борту його будуть представники МЗС Польщі та медики.

Спека висушує Рейн

У Німеччині рівень води в Рейні став рекордно низьким. Це вже позначилося на річковому вантажному судноплавстві.

Більшу частину транспортованих Рейном вантажів перенаправляють на автомобільні та залізничні перевезення. Однак цього недостатньо, аби повністю вирішити проблеми з перевезеннями водою.

Цьогорічне обміління важливих водних артерій спричинило енергетичні та транспортні проблеми для багатьох країн Європи.

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