Полуобъятия Кремля: что Австрия предложит ЕС после визита Путина

Заявления о необходимости отмены санкций, громкий визит Владимира Путина в Вену, возможность встречи президентов РФ и США именно в Австрии...

Вена вновь заставляет говорить о себе как о чуть ли не ключевом лоббисте возобновления сотрудничества с Россией. Актуальности таким дискуссиям придает то, что уже 1 июля Австрия начнет председательство в Совете ЕС.

Такие опасения усилились полгода назад, когда 18 декабря коалиция Австрийской народной партии (АНП) и Партии свободы (АПС) образовала новое правительство во главе с Себстьяном Курцем. Поэтому стоит подробнее рассмотреть, как изменились заявления коалиции за полгода и чего ждать от них в будущем.

Переоценка рисков

По итогам уже более 170 дней каденции правительства АНП и Партии свободы можно довольно четко указать, что большинство опасений по поводу негативного влияния евроскептиков на внешнюю и европейскую политику Австрии не оправдались. И хотя в АПС не устают подчеркивать, что 75% из 180 страниц правительственной программы составляют программные цели именно их политсилы, за Народной партией остается ключевое слово в принятии правительственных решений и сохранении предполагаемого политического курса страны.

К тому же, как свидетельствуют социологи, Курцу удалось не только удержать свой имидж "проводника перемен", но и обеспечить высокие рейтинги одобрения деятельности возглавляемого им кабинета. Так, работой правительства довольны более 49% австрийских избирателей, а рейтинг Народной партии превысил 33%, что даже лучше результата выборов 15 октября прошлого года.

С другой стороны, в случае Партии свободы история почти продолжается. Во-первых, только за прошедшие пять месяцев "свободовцы" потеряли около 5% электоральных симпатий, откатившись с 26% поддержки до 21%. По итогам опросов "свободовцы" уже уступают австрийским социал-демократам, рейтинги которых выросли до 28%.

К тому же в Партии свободы началось противостояние между партийными течениями по поводу расстановки приоритетов для правительственной деятельности. При этом речь идет как о консенсусных с Народной партией положениях о миграционной политике, дебюрократизации и оздоровлении финансовой системы, так и о крайне неоднозначных предложениях по сохранению разрешения на курение в общественных местах, вопросам исторической памяти и т.п. Эти внутренние противоречия не способствуют повышению симпатий к партии, особенно в условиях, когда основная для нее миграционная тематика потеряла актуальность.

Друзья Путина?

У украинской стороны были существенные опасения по поводу прихода в австрийское правительство Партии свободы из-за ее откровенно пророссийской позиции. Как известно, в декабре 2016 года, политсила подписала соглашение о сотрудничестве с российской правящей партией "Единая Россия".

И хотя Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF призвал разделять государственную политику и межпартийные связи, АПС не скрывает своей пророссийской ориентации не только в заявлениях о необходимости безусловного снятия "вредных для Австрии и ЕС" санкций против России, но и в визитах ряда ее представителей в оккупированные Крым и Донбасс, в том числе и для "наблюдения" за тамошними "выборами".

Опасения по поводу пророссийской позиции "свободовцев" есть и у представителей государств ЕС, в частности потому, что Партия свободы руководит министерствами обороны и внутренних дел.

Впрочем, как показала практика, присутствие АПС в правительстве не принесло глобальных изменений в позицию Австрии по России.

И хотя Курц и сам в феврале 2018 года при посещении Москвы не исключил возможности поэтапной отмены санкций, в ходе председательства в Совете ЕС австрийская сторона будет исходить из соображений солидарности.

Эта же тональность сохранялась и во время визита российского президента в Вену. Первый зарубежный визит Путина после переизбрания с подписанием контракта на поставку российского газа в Австрию на период до 2040 года других ощутимых результатов не принес.

В вопросах санкций позиция официальной Вены осталась неизменной, о чем и заявил президент Александр ван дер Беллен.

При этом прагматичные интересы австрийской стороны были удовлетворены. Ведь было заключено соглашение о поставках газа на период до 2040 года и констатирована необходимость в дальнейшем расширении товарооборота в отраслях, не ограниченных санкциями.

В то же время, несмотря на присутствие в правительстве АПС, довольно продуктивно прошел визит австрийского президента в Украину, во время которого было подписано межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве.

Существенным интересом для украинской стороны является создание предпосылок для привлечения австрийских инвестиций и использования австрийского председательства в Совете ЕС, ведь официальная Вена запланировала активное взаимодействие с балканскими и восточными соседями ЕС на второе полугодие этого года.

Снова миграция

Одним из ключевых элементов предвыборной кампании и риторики как Курца, так и его нынешних коллег по коалиции из Партии свободы стала миграция.

На протяжении миграционного кризиса 2014-2016 годов Австрия оказалась на пересечении "итальянского" и "балканского" путей, по которым беженцы и мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки попадали в Центральную Европу. Именно через ее территорию в Германию тогда попала львиная доля беженцев из Сирии, ныне размещенных в стране.

Впрочем, в отличие от официального Берлина, позиция тогдашней консервативно-социал-демократической коалиции по миграционной проблематике оказалась довольно жесткой. В конце концов, Австрия стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ввели временный контроль на внутренних границах в 2015 году, и до сих пор отказывается его отменять.

Поэтому вполне очевидным было то, что миграционная политика стала одним из ключевых моментов коалиционного соглашения между "народниками" и АПС. Так, новая австрийская коалиция запланировала ряд шагов по снижению привлекательности страны для беженцев. В частности, для детей мигрантов будет вводиться обязательное изучение немецкого языка в детских садах и школах со сдачей экзаменов, снижается уровень выплат для беженцев и затрат на их медицинское страхование, вводятся требования по обязательной регистрации мест проживания, запрещается ношение хиджаба и других традиционных исламских элементов одежды, закрывающих лицо, в школах и детских садах, а также упрощаются условия для отказа потенциальным беженцам.

Впрочем, в некоторых своих выступлениях вице-канцлер, "свободовец" Хайнц-Кристиан Штрахе идет дальше, предлагая запретить беженцам покидать дома после 22:00, а также создать места их компактного проживания, где бы они не создавали "неудобств" для населения.

Становится ясно, почему для австрийского председательства был выбран лозунг "Европа, которая защищает".

Сам Курц при этом не скрывает, что в данном случае речь идет о миграционной повестке дня. Так, выступая перед журналистами 9 мая вместе с другими членами совета министров, он отметил, что "Шенгенская зона сможет дальше существовать только при условии усиления контроля за внешними границами ЕС".

В этом его поддержал вице-канцлер Штрахе, который назвал существующее соглашение по распределению беженцев несправедливым и выразил намерение продолжить укрепление границ с Венгрией и Словенией.

Другими приоритетами председательства в плане миграции Австрия определила укрепление Европейского агентства по охране границ и побережий (Frontex) и заключения соглашений о размещении беженцев с третьими странами. Последнее, по мнению канцлера Курца, должно касаться не только государств, расположенных на основных "миграционных коридорах", вроде Турции или Ливии.

Глава австрийского правительства считает, что в обмен на финансовую помощь некоторые из стран-соседей ЕС могут разместить беженцев на своей территории, решив тем самым проблему их распределения внутри Союза.

Вызовы председательства

Значительной темой, которой придется заниматься австрийцам во время председательства в Совете ЕС, станет выход Британии из состава ЕС. В частности, очевидно, что во втором полугодии этого года станет ясно, будет ли достигнуто соглашение о Brexit или "развод" пройдет без соглашения.

Соответственно, если в переговорном процессе возникнут трудности, официальной Вене придется еще раз использовать собственные навыки нейтрального посредничества, хотя она напрямую и не вовлечена в переговорный процесс.

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В то же время выход Соединенного Королевства из состава ЕС побудил Австрию включить в повестку дня председательства меры по поддержке европейской солидарности. В частности, Курц стремится увеличить финансирование программ, направленных на расширение осведомленности о Европейском Союзе в государствах-членах самого Сообщества, в частности молодежных обменов, образовательных программ.

Последнее выглядит несколько необычно на фоне присутствия в правительстве евроскептической Партии свободы, однако свидетельствует о том, что решающее слово в кабинете все же принадлежит канцлеру и его политсиле.

Другой приоритетной задачей австрийского председательства является создание предпосылок для институциональной реформы в ЕС. Так, еще во время избирательной кампании и Курц, и его нынешние союзники из Партии свободы подчеркивали необходимость усиления субсидиарности.

В то же время Курц предлагает и изменения чисто институционального характера, как, например, концентрация Европарламента в Брюсселе с переносом его секретариата из Люксембурга и отказом от проведения заседаний в Страсбурге. В этом его поддерживает в том числе и немецкий канцлер Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства должна стать и партнером по переговорам о реформировании налоговой и социальной политики ЕС. В частности, Курц не против предложенных немецкой стороной планов по совершенствованию образовательной политики, противодействию безработице среди молодежи и о системе страхования. Безусловной поддержкой со стороны официальной Вены пользуются и предложения ФРГ по усилению внутренней безопасности в рамках ЕС, разработке единой системы учета передвижения беженцев и развитию потенциала Frontex.

С другой стороны, спорными вопросами остаются создание Европейского валютного фонда, координация налоговой политики в рамках еврозоны, гармонизация социальных стандартов и миграционная политика, прежде всего в контексте перспективных форматов распределения беженцев в рамках Союза.

В целом же Австрия сконцентрировалась на тематиках, где сравнительно легко может быть достигнут прогресс, учитывая относительный консенсус между государствами-членами ЕС. Соответственно, если в следующем полугодии не возникнет значительных кризисных ситуаций, у Курца есть все предпосылки для того, чтобы превратить председательство в Совете ЕС в политический успех и повысить собственные рейтинги в первый год каденции.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,

для "Европейской правды"