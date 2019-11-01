Brexit не состоялся во второй раз: Британия пока остается в составе ЕС

Великобритания 31 октября должна была выйти из состава Европейского союза, но Brexit не состоялся из-за того, что британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно первоначальному плану, Великобритания должна была выйти из ЕС 31 марта 2019 года, но этого не произошло из-за отказа депутатов поддержать соглашение с ЕС предыдущего премьера Терезы Мэй.

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Тогда 27 стран ЕС договорились предоставить отсрочку процесса Brexit на полгода - до 31 октября. Но в британском парламенте вновь не удалось утвердить уже новое соглашение, о котором договорился Борис Джонсон.

Он обещал "скорее умереть в канаве", чем просить об отсрочке и настаивал на выходе из ЕС соглашением или без 31 октября. Однако депутаты помешали "жесткому" Brexit и Джонсон вынужден был просить об отсрочке.

Страны ЕС решили второй раз отложить Brexit до 31 января 2020 года, но Британия может выйти из блока раньше, если утвердит соглашение.

Пока точно неизвестно, когда будет утверждено соглашение. В Британии на 12 декабря назначены досрочные парламентские выборы и, возможно, голосование состоится уже после формирования нового состава парламента.

Накануне в Брюсселе заявили, что ожидают от Британии кандидатуру еврокомиссара в новый состав Европейской комиссии, поскольку страна пока остается членом ЕС.

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