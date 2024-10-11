Пакет оружия на 1,4 млрд, Путин отказал Шольцу, ЕС отложил изменения на границе: новости дня

Сьогодні український президент здійснив візити до Ватикану та Німеччини. Зустріч з Шольцом він вважає "найважливішою" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Німецький канцлер оголосив про підготовку великого пакету зброї для ЗСУ.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 11 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зустріч з Папою Римським

Сьогодні президент України завершив своє європейське турне.

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Нагадаємо, у середу Володимир Зеленський здійснив візит до Хорватії. У четвер він прибув до Великої Британії. У Лондоні український президент зустрівся з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Вони весь ранок говорили про "план перемоги". У британській столиці до Зеленського і Стармера приєднався і генсек НАТО Марк Рютте.

Вчора ввечері президент України прибув до Італії на зустріч з прем'єркою Джорджією Мелоні. Він ознайомив італійську прем’єрку зі своїм "планом перемоги". Вона оголосила, що Конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.

У п’ятницю вранці Зеленський відвідав Ватикан, де понад пів години говорив із Папою Римським Франциском. Питання повернення полонених було головним під час розмови.

Великий пакет зброї на 1,4 млрд євро

Після Ватикану президент України поїхав до Німеччини.

Перед переговорами з президентом Володимиром Зеленським у Берліні канцлер Олаф Шольц оголосив про те, що Німеччина і ще три країни НАТО готують великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро.

"До кінця року за підтримки наших партнерів – Бельгії, Данії, Норвегії – ми поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає також ППО – IRIS-T, Skynex, "Гепарди", гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, РЛС, боєприпаси", – повідомив Шольц.

Зеленський перед переговорами повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.

Він зауважив, що цей план – міст до проведення результативного Саміту миру, який поставить крапку у війні.

"Тобто цей план – не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб посилити позиції України заради наближення до миру", – підсумував Зеленський.

В Офісі президента України нагадали, що це вже третя зустріч Зеленського із Шольцом за осінь 2024 року, але її український президент вважає "найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення".

А потім президент України зустрівся зі своїм німецьким колегою, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Ключовими темами переговорів стали – безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.

Путін відмовив Шольцу

Тим часом 45% німців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.

Такими є дані опитування YouGov. Крім того, це ж опитування показало, що більшість німців – за те, щоб канцлер Шольц відновив прямі контакти з Путіним.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що очільник Кремля Владімір Путін не готовий до розмови з Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні.

"Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування. Наразі він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону", – акцентувала вона.

Топ-5 прохань Зеленського

Видання Politico розповіло про ключові п’ять прохань, з якими президент України Володимир Зеленський звертався до партнерів під час свого турне європейськими столицями: щодо запрошення України у НАТО; щодо захисту українського неба союзницькою ППО; щодо зняття обмежень у використанні західної зброї по цілях на території Росії; щодо надання потужних далекобійних німецьких ракет Taurus; щодо інвестицій в український оборонпром.

Politico вважає, що шанси на реалізацію більшості прохань мінімальні.

Також Міністерство закордонних справ України спростувало твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності.

Щодо українських біженців

Підтримка прийому біженців з України серед поляків досягла нового мінімуму.

Крім того, дві третини поляків – за те, щоб повертати в Україну чоловіків призовного віку.

А мер німецького міста заборонив реєструвати біженців з України.

На думку мера, громада вже "перевиконала" свою норму щодо розміщення біженців.

Різне щодо України

Міністр оборони Рустем Умєров призначив своїми заступниками Сергія Мельника та Сергія Боєва, а також повідомив про початок роботи наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Сргія Боєва призначили на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. До цього 41-річний Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Тим часом в естонській розвідці повідомляють, що українські удари по складах РФ поглиблять нестачу російських боєприпасів.

А посол Британії Мартін Гарріс назвав неприпустимими російські удари по торгових суднах у портах Одещини, яких цього тижня було три поспіль.

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