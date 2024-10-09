ЄС погодив 35 млрд Україні, скасування "Раймштайну лідерів", Орбана зганьбили в ЄП: новини дня

Президентка Єврокомісії сьогодні під час виступу у Європарламенті "поставила на місце" Орбана, а Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні 35 млрд євро кредиту, який гаситимуть за рахунок доходів від російських активів.

У Хорватії відбувся саміт Україна – Південно-Східна Європа, в якому взяв участь Зеленський. Він підписав з хорватським прем’єром угоду про довгострокове співробітництво. Крім того, у Хорватії український президент привідкрив нові деталі щодо його "плану перемоги".

Німеччина передала чергову партію систем протиповітряної оборони IRIS-T, а Європарламент попередив Грузію.

Про все важливе і цікаве за середу 9 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС погодив €35 млрд Україні

Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів.

Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Угода з Хорватією

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав Хорватію, де взяв участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа в місті Дубровник.

Мета зустрічі в Дубровнику – продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

На полях конференції Зеленський підписав з прем’єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю.

Документ має назву "Угода про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Хорватія".

У тексті зазначено, що Хорватія і надалі продовжить надавати Україні довгострокову політичну, безпекову та фінансову підтримку, а Україна обіцяє продовжувати реформи та забезпечувати верховенство права.

Угода передбачає обмін розвідданими з питань, що становлять взаємний інтерес, заохочення співпраці оборонно-промислових комплексів України та Хорватії з перспективами спільного виробництва, співпрацю у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню.

Через те, що Хорватія поки не приєдналася до вільнюської декларації G7 щодо підтримки України, яка стала "рамкою" для двосторонніх безпекових угод з окремими країнами, ця угода з Хорватією поки не класифікується як одна з безпекових угод.

Також український президент анонсував 12-й пакет безпекової допомоги від Хорватії.

Шанс на передумови для завершення війни

У публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" Зеленський заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.

Президент України, розповідаючи про "план перемоги", сказав, що документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Він підкреслив, що бачить нагоду вже у найближчі місяці закласти підвалини для завершення війни.

Перед тим він зазначив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його "плану перемоги", оскільки тільки це створить геополітичну визначеність у Європі і змусить Росію змиритися з існуванням непідкореної України.

Український президент також заявив, що думка Кремля не грає особливої ролі для втілення у життя його "плану перемоги", а ключовою буде роль найвпливовіших партнерів України.

Після Хорватії – в інші країни Європи

Після Хорватії Зеленський продовжить турне Європою.

10 жовтня в Парижі український президент зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном.

За даними агентства Reuters, у п'ятницю, 11 жовтня, Папа Римський Франциск зустрінеться з українським президентом.

Очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні під час свого перебування в Римі цього тижня.

А Bild пише, що Зеленський у п’ятницю також буде з візитом у Берліні.

За інформацією видання, український президент розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі свого "плану перемоги", який раніше показав президенту США Джо Байдену.

Крім того, плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату "Рамштайн" на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі.

Скасування "Раймштайну лідерів"

На американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині підтвердили, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутись 12 жовтня у форматі лідерів країн, у цю дату не відбудеться.

Пресслужба авіабази підтвердила, що зустріч відклали, і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься", – повідомили у відповіді.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен також відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом "Мілтон", який очікується у Флориді.

Нову дату мають оголосити пізніше.

Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Попри заяви про "перенесення" наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.

Президент України очікує, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн".

Агентство Bloomberg пише, що на "Рамштайні" Зеленський планує продемонструвати "більшу гнучкість" у питанні завершення розв’язаної РФ війни.

IRIS-T з Німеччини

Впродовж минулого тижня Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.

Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Німецький генерал запевнив, що також продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Також він відзначив прогрес у наборі нових солдатів в Україні.

"Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", – сказав Крістіан Фройдінг.

А уряд Литви виділив 13 млн євро на проєкти з відновлення в Україні.

Орбан, Фіцо і інші "посіпаки Путіна"

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зганьбили в Європарламенті.

Під час виступу в Європарламенті він назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.

Говорячи про розширення, Орбан цілковито зосередився на регіоні Західних Балкан і особливо наголошував на необхідності членства Сербії.

Група євродепутатів після виступу угорського прем’єра Віктора Орбана у Європарламенті заспівали Bella Ciao, чим викликала невдоволення президентки Роберти Метсоли.

"Це не Євробачення", – двічі повторила вона.

Одразу після угорського прем’єра в Європарламенті виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона присвятила початок свого виступу Україні і заявила, що Росія намагається зробити найближчу зиму найтяжчою за три роки війни.

За її словами, весь світ на власні очі бачив звірства російської війни.

"Але досі знаходяться ті, хто звинувачує в цій війні не того, хто чинить вторгнення, а того, хто зазнає вторгнення, не жагу Путіна до влади, а спрагу України до свободи", – сказала фон дер Ляєн, прямо дивлячись на Орбана.

Щоб відчути емоції, пропонуємо подивитися частину її виступу на нашому Telegram-каналі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продемонстрував роздратування критикою на його адресу, яка пролунала у Європарламенті після представлення ним пріоритетів угорського головування у Раді ЄС.

"Я був би радий говорити про пріоритети нашого головування, які я представив, але можу сказати, що вам це не цікаво. Ви тут радше організували політичну інтифаду (з арабської "повстання". – Ред.). Вся ця лівацька брехня про Угорщину – це чистої води пропаганда", – заявив він.

Ну а в Словаччині Верховний суд не побачив ознак тероризму в замаху на прем’єра Роберта Фіцо.

А ще він назвав журналістів провідних ЗМІ "кровожерливими виродками" і пригрозив їм новими обмежувальними заходами, в тому числі створенням національної служби нагляду за ЗМІ.

"Ви читаєте свої статті після себе? Не думаю, що читаєте... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом", – продовжив Фіцо і звинуватив журналістів у травневому замаху, під час якого озброєний чоловік вистрілив йому в живіт.

Словацькі ЗМІ перебувають під тиском відтоді, як Фіцо вчетверте прийшов до влади восени минулого року. Його нинішній уряд ліквідував суспільний мовник RTVS і замінив його на Словацьке телебачення і радіо (STaR), яке, як побоюються захисники свободи слова та інституції ЄС, може стати просто рупором керівної коаліції.

Ну а політик німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яку вважають проросійською, влаштувався викладати у Москві як музикант.

Попередження для Грузії

Європарламент засудив російське втручання у Молдові, а також наголосив, що відкат від демократії Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни.

Спікер парламенту Грузії розкритикував "грузинську" резолюцію Європарламенту.

До парламентських виборів у Грузії залишилося менше трьох тижнів – вирішальне голосування відбудеться 26 жовтня.

І хоча в Євросоюзі уникають дій, які можна інтерпретувати як втручання в перебіг виборів, цього разу Брюссель заявив без двозначностей: від результатів цих виборів залежить європейське майбутнє Грузії.

А можливо, і її існування як незалежної держави, попереджає засновник Грузинсько-Українського центру Аміран Хевцуріані в статті Революція можлива: як Грузія готується до вирішальних виборів і вуличних протистоянь.

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