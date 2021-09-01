Зе-візит до США, відповідь Лаврову та українці в Афганістані - топновини 1 вересня

У Білому дому розповіли про домовленості президентів України та США, в Афганістані лишаються громадяни України, а Лавров "заблукав у трьох соснах російської історії".

Про ці та інші новини 1 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Зеленський-Байден та НАТО

1 вересня у фокусі новин американо-українські відносини на фоні зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом. І хоча зустріч намічена на вечір, приблизно на 21:00 за Києвом, новини із США надходили впродовж цілого дня.

Джо Байден перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що з нетерпінням очікує перемовин з ним, аби підтвердити прихильність США суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України.

А от Зеленський зізнався, що першим питанням на зустрічі з президентом США планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

Низка інсайдів, пояснень та сигналів надходили сьогодні з Білого дому. Зокрема, у Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів. Серед іншого, країни оголосять про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства. Джо Байден оголосить про своє схвалення нового пакету допомоги Україні в галузі безпеки на суму 60 мільйонів доларів.

Міністерство оборони України підпише стратегічну оборонну рамкову угоду, яка посилить співпрацю з низки нагальних питань. Президенти оголосять про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи і зміцнення енергетичної безпеки України. Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги та додаткову допомогу в зв'язку з COVID.

У Білому домі сьогодні також пояснили перенесення зустрічі з Зеленським та заявили, що Україна повинна зосередитися на втіленні реформ на шляху до членства у НАТО.

А от посол України в Німеччині сьогодні вказав на те, що членство у НАТО було би адекватною підтримкою Заходом України після запуску "Північного потоку-2".

Україну просять про допомогу з евакуації з Афганістану

В Афганістані лишаються громадяни України. Про евакуацію просять близько 200 українців. Ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється. Про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни.

Британія надасть евакуйованим громадянам Афганістану, що співпрацювали з британським урядом або військовою місією, безстрокове право на проживання в країні, а Німеччина може відновити роботу посольства в Кабулі.

Що чекає на Афганістан та регіон, та хто спробує виграти від конфлікту читайте в колонці для ЄвроПравди наукового співробітника Академії МВС Естонії Владіміра Сазонова Битва за Афганістан: як влада талібів змінить міжнародні розклади.

Відповідь Лаврову та загибель дітей з України в Австрії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання глави МЗС РФ про те, що президент України Володимир Зеленський робить заяви "не від великого розуму", сказав, що сам Лавров "заблукав у трьох соснах російської історії".

Україна направила другу партію гуманітарної допомоги Литві. До речі, суд у Вільнюсі остаточно заборонив російському співаку Філіпу Кіркорову в’їзд до Литви.

В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП, загинули двоє дітей.

У Німеччині почався суд у справі про передачу ГРУ РФ креслень будівлі Бундестагу.

Генпрокурор Словаччини закрив справи про корупцію проти ексглави спецслужби і одного з олігархів.

У Польщі почали діяти суворіші правила для велосипедистів, користувачів самокатів, моноколіс та подібного електротранспорту. Зокрема, їх зможуть штрафувати за перевищення швидкості та створення небезпеки для пішоходів.

Це лише частина цікавих новин 1 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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