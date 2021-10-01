Саакашвілі затримали, газовий шантаж РФ, вулкан на Канарах: головне за 1 жовтня

В МЗС України відреагували на слова євроаудитора про корупцію в країні; Раду суддів закликали якнайшвидше оголосити кандидатів для очищення Вищої ради правосуддя; Партнер "Газпрому" з ЄС очікує на затяжну сертифікацію "Північного потоку-2"; Уряд Франції пообіцяв заморозити ціни на газ; КНДР вдруге за тиждень провела випробування ракети; Латвія ввела безкоштовний проїзд на низці регіональних маршрутів.

Про ці та інші новини 1 жовтня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Про "газову війну" з Угорщиною

"Газпром" заявив про початок постачання газу до Угорщини і Хорватії через "Турецький потік".

З початку нової газової доби (07:00) 1 жовтня російська газова компанія зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Компанія "Оператор ГТС України" повідомила, що заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу.

У компанії підкреслили, з урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що монополізація газових маршрутів "Газпромом" ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості.

Нагадаємо, 27 вересня, в Будапешті заступник генерального директора "Газпром експорту" Дмитрій Аверкін і головний виконавчий директор угорської енергокомпанії MVM Group Дьордь Ковор підписали новий газовий контракт терміном на 15 років.

Чи є можливість для порозуміння між Україною та Угорщиною? Про деталі суперечки читайте в чудовій статті директора Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.

Про Саакашвілі та політичне протистояння у Грузії

Вранці експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив про приїзд в Грузію. Проте, влада країни впродовж дня це заперечувала.

Нагадаємо, повернутися на бітьківщину Саакашвілі пообіцяв у день виборів, прилюднивши квиток на літак на цю дату.. У Грузії йому загрожує арешт..

Повернення експрезидента суттєво підвищує градус політичного протистояння у Грузії. Про те, що очікує Грузію читайте в цікавій статті редактору "Європейської правди" Юрія Панченка Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.

Проте вже ввечері прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеїла Саакашвілі.

За його словами, правоохоронці володіли інформацією про те, як Саакашвілі прямує з України до Грузії і на основі цих даних змогли обрати час, коли для затримання були мінімальні перешкоди.

МЗС України викликає посла Грузії через затримання Саакашвілі.

Невдовзі поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі, де він намагається демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій.

Про реакцію на заяву аудитора

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на слова європейського аудитора про корупцію в країні.

У МЗС України зауважили, що критичний до Києва звіт Європейської палати аудиторів щодо ситуації з корупцією охоплює період до 2019 року, а відтоді відбулось чимало позитивних змін, і цей курс продовжиться.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, за останні три роки Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури.

Тим часом, судова реформа продовжує "буксувати". Посли країн "Групи семи" закликали Раду суддів якнайшвидше оголосити кандидатів до Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Посли закликали "здібних і чесних суддів та юристів" подати заявки до Етичної ради й долучитися до міжнародних експертів для спільної роботи над "історичною реформою".

Голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності, очільник комісії з питань правової реформи при президентові Сергій Іонушас зазначив на зустрічі, що темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства та пропозиціям глави держави й парламенту.

Про ціни на газ в Європі

Клаус-Дітер Маубах, глава концерну Uniper, одного з європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2", вважає, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.

Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.

Вважається, що "Газпром" намагається прискорити отримання всіх необхідних дозволів для газопроводу "Північний потік-2" шантажем цінами на газ.

У єврозоні через підвищення ціни на енергоносії зростає інфляція.

Міністри країн-членів, Єврокомісія та Європарламент наступного тижня планують обговорення з приводу того, як діяти у зв’язку зі зростанням цін. Обговорення серед лідерів блоку очікується на саміті 21-22 вересня.

А уряд Франції пообіцяв заморозити ціни на газ.

Очікується, що в п'ятницю ціна на газ у Франції підскочить на 12,6%. прем'єр-міністр Жан Кастекс підтвердив, що таке збільшення дійсно станеться, але пообіцяв, що це востаннє.

Інше: лотерея серед вакцинованих та нова тріщина у вулкані

Польща продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на два місяці.

У Румунії в пожежі у коронавірусному відділенні лікарні загинули 9 людей.

Лава з вулкана на Канарах вже утворила в океані півострів площею 25 футбольних полів. У вулкана відкрилася нова тріщина, з’явились два нові потоки лави. Про те, як вивергається вулкан можна побачити у нашому відео.

КНДР вдруге за тиждень провела випробування ракети.

Латвія ввела безкоштовний проїзд на низці регіональних маршрутів.

У Болгарії запустили лотерею для вакцинованих, розігрують смарт-годинники.

15 європейських країн створили нову природоохоронну зону в Атлантиці.

Це лише частина цікавих новин 1 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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