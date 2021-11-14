Британські військові для України, смерть на кордоні з Білоруссю, НАТО готує зустріч: головне за вихідні

Франція застерегла РФ від подальших зазіхань на територіальну цілісність України; українські Військово-морські сили провели тренування з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря; білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею; Путін заявив, що Лукашенко теоретично може перекрити газопровід в Європу; у Грузії 9 опозиційних депутатів оголосили голодування через Саакашвілі; глава МЗС Ізраїлю жорстко відреагував на антисемітську акцію націоналістів у Польщі.

Про загрози Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Зокрема, він розповів главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

Франція застерегла Росію від подальших зазіхань на територіальну цілісність України.

Міністри закордонних справ та оборони Франції висловили стурбованість погіршенням ситуації з безпекою в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки, які можуть мати будь-які нові спроби підірвати територіальну цілісність України.

У Британії заявили, що готові перекинути в Україну 600 військових через загрозу вторгнення Росії.

Тим часом, українські Військово-морські сили провели тренування з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря.

У тренуваннях, зокрема, був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління "Mount Whitney". Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 "Poseidon" та гелікоптер.

Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер "Слов’янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу.

Нагадаємо, у Чорному морі перебувають американський есмінець USS Porter і командно-штабний корабель USS Mount Whitney.

Про загибель військових РФ та Польщі

Двоє російських десантників загинули 12 листопада під час навчань у Білорусі в районі міста Гродно неподалік польського кордону.

Десантники отримали травми під час десантування під Гродно, лікарі не змогли їх врятувати.

Навчання з раптової перевірки боєздатності у Гродненській області Білорусі, що межує з Литвою та Польщею, проходили у п'ятницю, в них брали участь близько 250 росіян. Про їхнє відправлення до Білорусі стало відомо вдень у п'ятницю.

Пізніше до Міноборони РФ заявили, що навчання завершилися і російські військові літаками вирушили до місць постійної дислокації.

Навчання проходили на тлі міграційної кризи, організованої режимом Олександра Лукашенка.

13 листопада на польсько-білоруському кордоні за поки нез’ясованих обставин загинув польський військовий.

Слідство проводить військова поліція за участю Білостоцької прокуратури.

За попередніми даними, постріл, внаслідок якого загинув солдат, було здійснено зі службової зброї, і до інциденту не причетні жодні треті особи.

Як додав командир 17-ї Великопольської механізованої бригади, солдат служив у резерві, тобто не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні.

Його направили служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами.

Шість днів тому на польському кордоні загинув ще один польський солдат із 2-ої Підгальської стрілецької бригади, він виконував логістичні завдання на кордоні з Білоруссю. Його тіло було знайдено у неділю вранці. Незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

Також відомо й про смерть мігранта. Зокрема, польська поліція біля кордону з Білоруссю знайшла тіло сирійця, якому було близько 20 років. Тіло сирійця знаходилося в лісовій зоні поблизу села Волька Тереховська, його знайшов працівник лісокомбінату.

Загострення від Лукашенка

Білоруські військові в ніч на суботу службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.

Відповідне відео показала Прикордонна служба Польщі.

Вони зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом.

Тим часом, Білорусь продовжує стягувати озброєнних силовиків до кордону з Польщею.

На зробленому в суботу днем ​​запису видно близько 25 осіб у військовій формі на чолі із командиром. Вони йдуть уздовж паркану з колючого дроту у районі пропускного пункту Кузьниця. Деякі мають зброю.

У районі Кузьниці, як і раніше, перебуває велика група мігрантів, які прибули туди в понеділок. Прессекретар Підляського прикордонного загону майор Катаржина Зданович заявила у п'ятницю, що їхня кількість уже перевищила 1000 осіб.

У ніч на неділю мігранти, які хочуть перетнути кордон Польщі з території Білорусі, закидали польських солдатів та офіцерів щебенем.

В іншому повідомленні міністерство оборони Польщі розповіло про ще один інцидент, під час якого на околицях Шудзялува офіцери білоруських спецслужб двічі закидали камінням польських солдатів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю готувала мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону.

Після "тихої" ночі на околицях табору в Кузниці прикордонники зафіксували прибуття все більшої кількості груп озброєних офіцерів білоруських служб. Помічали переміщення серед мігрантів. Також з’явився фургон для телетрансляції.

Польські прикордонники також розповіли, що деякі намети у таборі починають зникати, а іноземці отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб.

Про плани ЄС, Лукашенка-Путіна щодо кризи

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив главі МЗС Білорусі Володимиру Макею про неприпустиме використання мігрантів як зброї.

Телефонна розмова відбулася напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, які мають ухвалити рішення щодо розширення санкцій проти Мінська.

МЗС Білорусі у своєму офіційному повідомленні зазначило, що Макей наголосив на "безперспективності санкцій та контрпродуктивності санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь – ЄС".

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни.

У зв’язку з загостренням ситуації на польсько-білоруському кордоні Польща обговорює з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору, будь-який член НАТО може вимагати консультацій з іншими союзниками, коли, на думку якоїсь зі сторін, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також розповів, що у ЄС будуть обговорювати подальші санкції проти режиму Лукашенка, зокрема, повне закриття кордону.

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва готова сприяти вирішенню міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Путін назвав звинувачення на адресу Росії в міграційній кризі бажанням перекласти проблеми "з хворої голови на здорову", а причиною кризи він вважає дії європейських країн.

Також він заявив, що Лукашенко теоретично може перекрити газопровід в Європу.

Він додав, що вперше чує про таку ініціативу, Лукашенко раніше не натякав на неї, і, звичайно, з ним поговорить на цю тему, "якщо він просто не в серцях це сказав".

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