Путін погрожує ударами по Заходу, консенсус щодо України в НАТО, ракети для ЗСУ: новини дня

Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь Role 2 plus, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.

Рада міністрів Бельгії сьогодні затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України з бронетранспортерами типу M113.

Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot, а Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України.

Крім того, Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen.

Російський президент Владімір Путін на Санкт-Петербурзькому економічному форумі сьогодні робив те, що він, ймовірно, любить найбільше, – погрожував НАТО.

Тим часом, генсек НАТО переконаний, що лідери Альянсу на Вільнюському саміті в липні матимуть консенсус щодо моделі руху України до НАТО.

Позитивні сигнали щодо вступу України до Альянсу почали з’являтися у пресі.

Ну і "послання Африці" від Путіна. Сьогодні вдень, коли у Києві перебували шість африканських лідерів, Росія здійснила найбільшу за останні тижні ракетну атаку на українську столицю.

Все важливе і цікаве за 16 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Військова підтримка України

Вчора у Брюсселі відбулося 13 засідання у форматі "Рамштайн".

На ньому ухвалили нові рішення, які допоможуть підтримати наступ ЗСУ.

Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь Role 2 plus, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.

Рада міністрів Бельгії сьогодні затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України.

Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан. Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.

Кількість БТР не уточнюють.

Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot, а Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України.

Крім того, на вчорашньому "Рамштайні" учасники "коаліції пташок" фіналізували плани з навчання українських пілотів та технічного персоналу для F-16.

А Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen.

Тим часом, російський президент Владімір Путін на Санкт-Петербурзькому економічному форумі сьогодні робив те, що він, ймовірно, любить найбільше, – погрожував НАТО.

По-перше – ударами по авіабазах через допомогу Україні з винищувачами. Путін, зокрема, допустив, що Росія може завдавати ударів по авіабазах за межами України, якщо там базуватимуться винищувачі F-16, які використовуватимуться у війні.

Ну а, по-друге, – ядерною зброєю. Президент РФ повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що Альянс "серйозно сприймає заяву Росії про те, що вона розгорне ядерну зброю в Білорусі".

Але, за словами Столтенберга, наразі НАТО не зафіксувало жодних змін у розгортанні російських ядерних сил, "що б вимагали будь-яких змін у розгортанні наших (ядерних. – Ред.) сил".

Вступ України в НАТО

Вчора на "Рамштайні" також вперше за довгий час пройшла зустріч на рівні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО.

Київ розраховує, що вже за місяць існування Комісії Україна-НАТО припиниться, бо створюють Раду Україна-НАТО.

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, НАТО прагне провести перше засідання Ради Україна-НАТО на Вільнюському саміті в липні.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна-НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", – сказав він.

Утім, є і застереження з приводу такого переформатування взаємин. Самого лише створення нової Ради недостатньо. Без ухвалення сильного кроку щодо членства України на Вільнюському саміті "це наче надання танка без гармати", попередив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Столтенберг переконаний, що лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні матимуть консенсус щодо моделі руху України до НАТО.

Разом з тим позитивні сигнали почали з’являтися у пресі.

Як повідомляє Axios, президент США підтримує спрощений вступ України в НАТО після завершення війни.

Міністр оборони Німеччини підтвердив, що у Альянсі можуть погодитися на спрощений вступ України.

До речі, Сейм Польщі сьогодні підтримав вступ України в НАТО.

Слід додати, що міністри оборони країн НАТО за підсумками зустрічі у Брюсселі поки не змогли погодити перші з часів завершення холодної війни регіональні оборонні плани.

Джерело Reuters пояснило, що рішення заблокувала Туреччина через географічні формулювання, зокрема й стосовно Кіпру, й висловило сподівання на досягнення рішення до саміту НАТО у Вільнюсі в середині липня.

Ще у травні стало відомо, що НАТО розробляє нову архітектуру безпеки на основі нової геополітичної реальності через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що є "найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни".

"Послання Африці" від Путіна

Вдень 16 червня, коли у Києві перебували шість африканських лідерів, Росія здійснила найбільшу за останні тижні ракетну атаку на українську столицю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що цією атакою кремлівський лідер Владімір Путін передає "послання" африканським країнам.

"Російські ракети – це послання Африці: Росія хоче війни, а не миру", – підкреслив глава МЗС.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що ця атака схожа на удар по Києву під час візиту генсека ООН у квітні 2022 року.

"Ракетний удар по Києву, коли тут перебувають 6 африканських лідерів, як сигнал від держави-агресора. Певна схожість з атакою на Київ у квітні 2022 року, коли в місті перебував генеральний секретар Гутерреш. У будь-якому випадку, лідери відчувають певні реалії агресивної війни Росії", – написав Маасікас у Twitter.

Представник Єврокомісії Петер Стано теж звернув увагу на те, що африканських лідерів привітали дуже особливим чином – новою ракетною атакою Путіна.

"Тому, я сподіваюся, це допоможе їм зрозуміти, хто є агресором, як агресор поводиться і які його справжні наміри", – зазначив Стано.

З президентом Південноафриканської Республіки до Києва мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, але цей літак вимушено застряг у Польщі; ситуація вже викликала скандал.

В аеропорту Варшави з’ясувалося, що польська сторона вимагає надати певні дозволи щодо 12 контейнерів зброї і спорядження та показати їхні оригінали, яких на борт не взяли. Далі виникла плутанина з тим, який літак має везти усіх до Жешува.

Керівник служби охорони Рамафоси вже заявив, що через усі ці непорозуміння життя глави держави "поставили у небезпеку" та звинуватив Польщу у нібито зумисному зриві мирної ініціативи президента ПАР і в расистській дискримінації.

Міністерство закордонних справ Польщі пояснило, що ситуація сталася через невиконання гостями стандартних процедур в’їзду на територію Польщі.

"На борту літака були небезпечні речовини, які посадовцям ПАР не дозволялося ввозити", – зазначили у заяві.

Проблемою стало і те, що на борту були люди, про яких польську сторону не попередили заздалегідь.

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