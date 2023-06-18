Байден про вступ України в НАТО, Данія хоче дати F-16, репортаж з окопів РФ: все за вихідні

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії повідомив, що ЗСУ продовжують першу фазу наступальної операції – проводять розвідку з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях ворога.

За даними британської розвідки, найбільш інтенсивні бої зараз тривають у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. Причому, на півдні російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі завдяки перекиданню додаткових ударних гелікоптерів.

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в нинішніх боях Україна втратила менше 10% техніки, наданої західними країнами.

Тим часом, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що задача РФ щодо "демілітаризації" України фактично "багато в чому виконана". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв цю заяву.

А французький канал зашкварився репортажем з наративом про "міць російської армії".

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, а президент Сполучених Штатів проти спрощування вимоги для України на шляху до НАТО.

Все важливе і цікаве за 17 та 18 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Оцінки європейців щодо контрнаступу

Українські Збройні сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ, повідомив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – зазначив він.

Гросберг зауважив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

За даними відомства, найбільш інтенсивні бої зараз тривають у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

На всіх цих напрямках Україна продовжує проводити військові операції і досягла невеликих успіхів, додали у Міноборони Британії.

"Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів розпалу битви за Бахмут у березні", – йдеться у повідомленні.

В огляді також зазначається, що російські окупаційні війська часто проводять доволі ефективні оборонні операції.

У Міноборони Британії вважають, що російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі на півдні, оскільки з початком контрнаступу України туди перекинули додаткові ударні гелікоптери.

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в нинішніх боях Україна втратила менше 10% техніки, наданої західними країнами.

Тим часом, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що задача РФ щодо "демілітаризації" України фактично "багато в чому виконана", тому що Україна використовує все менше своєї зброї і все більше залежить від західних зразків озброєння.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висміяв заяву речника Кремля.

"У наступних серіях: Фактично, усі задачі "СВО" виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", – пожартував глава МЗС України.

Продовжують лунати поодинокі заклики до жертви російської агресії – України – не воювати.

Єпископський вікарій Оснабрюцької єпархії Тео Пауль заявив, що Україна може чинити опір російській агресії "ненасильницьки".

На його слова відреагував глава Міноборони ФРН.

"Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни, "але це був би також і кінець для України".

А французький телеканал TF1 зашкварився репортажем з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію.

У закадровій начитці жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що цим репортажем французькі журналісти просувають наратив про "міць російської армії", чим паплюжать пам’ять тих, кого ця армія вбила.

"Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики", – зазначив Ніколенко.

Також представник українського міністерства закордонних справ додав, що журналісти потрапили на окуповані території України у незаконний спосіб.

F-16 для України і шлях до НАТО

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Президент США Джо Байден заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО.

А глава Міноборони Туреччини назвав умову для вступу Швеції в НАТО.

До речі, як повідомляє Bloomberg, країни-члени Альнсу закликають Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря ще на рік.

Як зазначається, продовження терміну повноважень Столтенберга до 2024 року дозволить дочекатися появи нових кандидатів, адже у цей рік відбудуться вибори в ЄС.

За даними Axios, найближчими днями міністри оборони України і Ізраїлю проведуть телефонні переговори. Про це нібито домовився глава Пентагону Ллойд Остін.

Протести і громадські акції

У Лондоні пройшла масштабна акція за декриміналізацію абортів, а у Кишиневі одночасно пройшли акція солідарності з ЛГБТ-спільнотою та їхніх опонентів.

У Молдові фермери оголосили про нові масові протести.

Решта новин вихідних

У Баварії в чудовому стані знайшли меч бронзової доби.

У Франції затримали підозрюваного у замаху на Макрона.

У Берліні під час будівництва виявили тунель для втечі із НДР до ФРН.

Держдеп закликав Сербію негайно звільнити затриманих поліцейських із Косова. А президент Сербії Вучич вважає "беззмістовним" подальший діалог з Косовом.