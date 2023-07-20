Авіарейси з України, Польща шантажує українським зерном, перші зняті санкції: новини дня

Найважливішою (і багатогранною!) темою доби, що минає, стала криза з постачанням на експорт українського зерна. На фоні припинення дії зернового коридора (про це, до речі, ми записали відеопояснення) з’явилася ще одна проблема – ультимативна позиція Польщі.

А загалом 20 липня було чимало курйозних новин; новин, що надихають (наприклад, про плани відновити авіасполучення з Україною); тих, які змушують посміхнутися або здивуватися (наприклад, про левицю у Берліні); але були і ті, що тривожили.

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Тепер детальніше.

Про українське зерно

І без того непросту ситуацію погіршила заява прем’єр-міністра Польщі. Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриватиме кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, коли спливає європейський мораторій на зерно. Якщо Брюссель не продовжить дію своїх обмежень, Польща погрожує самостійно "закрити" кордон для зерна з України.

Ця заява викликала одностайне обурення посадовців у Києві. Прем’єр Шмигаль назвав намір Польщі "недружнім і популістським" віцепрем’єрка Стефанішина розкритикувала Польщу за погрози, а МЗС повідомив Євросоюз про неприйнятність дій Варшави.

Однак, на жаль можливості вплинути на польський уряд у Києва обмежені.

Одночасно Україна працювала над перезапуском "зернових коридорів у Чорному морі. Дипломати, зокрема, зізналися, на який сценарій розраховує Київ

Літаки до України?

Натомість мегапозитивною новиною став приїзд до Києва очільників авіакомпанії Ryanair. Він розповів про плани відкрити 75 маршрутів з Європи до України і пояснив, коли це станеться.

Чи будуть повоєнні білети на Райан дорожчими? Подивимося. А наразі трохи статистики: літати в Європі все ще дешевше, ніж їздити потягами.

Про постачання зброї

Як завжди останнім часом, Україна отримує позитивні сигнали від партнерів. Цього разу у дайджест увійшла заява Бена Воллеса, міністра оборони Британії. Він повідомив, що Британія дала Україні у 15 разів більше артилерійських снарядів, ніж планувала. Дякуємо, друзі!

Російський якір для Молдови

Тим часом у Молдові продовжується протистояння РФ А ми маємо про це смішну новину – обов’язково почитайте: проросійська глава Гагаузії забула про існування конституції і сказала, що її регіон стане "якорем змін". Можливо, пані не знає значення одного, а то й двох цих слів? І це цілком може бути не жартом;)

Не спалений коран

Ще одна спроба публічно спалити коран у Швеції завершилася невдачею: завадила надмірна вологість.

Але регулярне паплюження святої книги мусульман далося взнаки. Через заплановане і невдале спалення Корану у центрі Багдада штурмували посольство Швеції. Згодом через це США розкритикували Ірак.

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А у столиці Німеччини стався курйоз: поліція Берліна попередила, що у південному передмісті може розгулювати левиця

Деталі – у стрічці новин ЄвроПравди!