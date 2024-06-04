Байден проти України в НАТО, антиукраїнська провокація у Польщі, РФ атакує Олімпіаду: новини дня

Перш за все, трохи про себе. "Європейській правді" сьогодні виповнилося 10 років.

З цієї нагоди ми написали статтю про те, який шлях за ці 10 років пройшла країна – і ми разом із нею.

Також 4 червня у Польщі відновилася блокада кордону з Україною, Джо Байден не вважає вступ України до НАТО критерієм перемоги України, а Росія посилила свою дезінформаційну кампанію проти Олімпійських ігор в Парижі.

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Війна з РФ

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що на фронті в Україні російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат.

Як пише The Telegraph, НАТО розробляє кілька маршрутів, якими американські військові та бронетехніка в разі масштабної сухопутної війни з Росією можуть бути перекинуті ближче до фронту.

До німців, нарешті, "дійшло". Канцлер Олаф Шольц переконаний, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не зумовить ескалації та необхідний Києву для самооборони. Більш того, віцеканцлер Роберт Габек висловив жаль, що уряд не дозволив Україні завдавати ударів наданою зброєю по території РФ раніше.

І це не дивно. Адже вже 49% німців вважають, що Україні слід дозволити використовувати західну зброю для атак на військові бази в Росії.

А ще, німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

А от із президентом США Джо Байденом ситуація не така добра. Він заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; однак, на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Ще гірша ситуація із президентом Болгарії Руменом Радевим. Він критикує НАТО за дозвіл Україні завдавати ударів західною зброєю по РФ, вважаючи, що це загрожує "ескалацією" і "ядерним Армагеддоном". Аналогічної думки дотримуються і в Угорщині. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що такий дозвіл наближає "ризик втручання НАТО" у повномасштабну війну.

Польська блокада

На пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники припинили пропускати вантажівки на виїзд з України.

На додачу, мешканці польської гміни Орли та фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" розпочали блокаду національної дороги 77. Таким чином вони протестують проти будівництва нової дороги в напрямку Журавиці до термінала, де перевантажують продукцію з України.

І до купи про антиукраїнські дії у сусідів. Скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун зняв прапор України, що майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.

Протистояння у Грузії

Вже сімнадцять опозиційних політичних сил у Грузії приєдналися до так званої "Грузинської хартії" – плану спільних дій, запропонованого президенткою Саломе Зурабішвілі задля перемоги на парламентських виборах.

Тим часом, партія влади "Грузинська мрія" не думає зупинятися – вона представила пакет законів "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", який містить 19 проєктів, що передбачають обмеження свободи зібрань і цензуру ЗМІ.

Інші новини

Соціал-демократична партія канцлера ФРН Олафа Шольца повернулася на другу сходинку за популярністю, випередивши ультраправу "Альтернативу для Німеччини.

За даними ЗМІ, президент Європейської ради Шарль Мішель нібито збирається завадити очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн повторно обійняти цю посаду після євровиборів.

Росія посилила свою дезінформаційну кампанію проти Олімпійських ігор в Парижі, зокрема, намагаючись створити враження, що на змаганнях можливе насильство.

Суд нижчої інстанції викликав дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонью Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом, для надання свідчень у кримінальній справі.

А литовський Сейм затвердив висновки тимчасової парламентської комісії, яка розслідувала дані про те, що на виборах президента у 2019 році розвідувальне агентство країни надавало переваги чинному голові держави Гітанасу Науседі.

А ще Сейм Литви остаточно схвалив реформу призову до армії. Тепер молодь призиватимуть одразу після закінчення школи.

І нарешті, нижня палата швейцарського парламенту відхилила пропозицію про визнання Палестинської держави.