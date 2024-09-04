Зміна міністра закордонних справ, 17 IRIS-T з Німеччини, РФ "ламає" вибори в США: новини дня

Польща в найближчі дні розробить план підтримки Львова у відповідь на останній російський ракетний обстріл міста, а Шольц повідомив, що Німеччина замовила 17 систем IRIS-T для України.

В українському зовнішньополітичному відомстві зміни. Очікується, що Міністерство закордонних справ очолить заступник Кулеби Андрій Сибіга.

Прем’єр Ірландії сьогодні відвідав Україну і підписав з українською стороною безпекову угоду.

Про все важливе і цікаве за середу, 4 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Обстріл Львова

Польські військові сьогодні вранці знову піднімали свої винищувачі біля східного кордону через російські атаки на західні регіони України.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", – йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі (DORSZ).

Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.

Семеро людей загинули та ще 64 постраждали. Троє з семи загиблих – діти.

Спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова приїхала сьогодні до Львова.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна готова допомогти Україні з відбудовою центру Львова.

Польща готова допомогти відновленням історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки, заявив Туск.

Голова польської Ради співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що польська сторона в найближчі дні розробить план підтримки Львова.

Литва викликала російського дипломата і висловила протест через терористичні атаки РФ на Україну.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ засудити російський обстріл Львова та Кривого Рогу і дозволити сусіднім країнам збивати ракети.

Він акцентував – "збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні".

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск укотре пояснив, що Польща обережно ставиться до ідеї збивати російські ракети, які порушують її повітряний простір, оскільки важко визначити, чи не йдеться про мирну ціль.

"Польща не перебуває у стані війни, а тому треба виходити з того, що об'єкт, який порушує наш повітряний простір, може бути загрозливим або ворожим об'єктом, але це може бути і цивільний об'єкт", – додав він.

Німеччина посилює ППО України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль повідомив про замовлення 17 систем IRIS-T для України.

Агентство DPA уточнює, що йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

Чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.

Ще чотири – по дві середньої та малої дальності – будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного, пообіцяв він.

"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється", – підкреслив Шольц.

Зміна міністра закордонних справ

4 вересня Верховна Рада погодила звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За словами нардепа Ярослава Железняка, у четвер Стефанішину знову призначать на цю посаду, також вона очолить Міністерство юстиції.

Також сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.

Народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що не бачить причин для відставки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Вчора голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.

Після оприлюднення заяви Кулеби про відставку очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Довгі розмови в нічних поїздах, на G7, на фронті, в Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працював так тісно, як з тобою, Дмитре Кулебо", – написала вона.

Бербок побажала міністру всього найкращого та запевнила, що вони "зустрінуться знову, коли мир і свобода нарешті повернуться в Україну".

"Ви ставите народ своєї країни вище за себе", – додала вона.

Згодом стало відомо, що його звільнення нібито "терміново відклали".

Проте голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.

Арахамія заявив, що "слуги" погодили голосування за призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіги – першого заступника чинного голови МЗС Дмитра Кулеби.

До речі, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом сьогодні заявив, що складає повноваження та йде з політики.

Візит прем’єра Ірландії

Сьогодні прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до України і підписав з президентом Володимиром Зеленським угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами: союзник надалі надаватиме нелетальну військову підтримку.

Ірландія виділить 36 млн євро на гуманітарну підтримку України і її сусідів.

Інтерв’ю міністра оборони Естонії: головне

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Крім того, на його думку, операція на Курщині дозволить поліпшити свої оборонні позиції в Україні, адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок.

Також Певкур виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї, але визнає, що ці обмеження мали і позитивний ефект.

"Вони дали українській армії та оборонній промисловості стимул для інновацій та нарощування виробництва. Як наслідок, ми бачимо успішні атаки на нафтопереробні заводи на дуже великій відстані", – сказав він.

А ще міністр оборони Естонії нагадав, що Росіє є загрозою не лише для його країни, а й для всього Заходу, і її напад на одну з країн НАТО не можна виключати.

"Тому ми закуповуємо багато боєприпасів і так далі, і так далі, і так далі. Саме тому ми створили нові регіональні плани для країн НАТО.

Це – наша відповідь на ту загрозу, яку Росія зараз становить для Заходу", – сказав міністр.

Він відповів і на питання про те, чи бачить варіанти, як Естонія може допомогти Україні повернути додому військовозобов’язаних громадян.

"Ми співпрацюємо з українським урядом настільки, наскільки це можливо. Та зараз, наскільки я розумію, український уряд зосередився на тому, щоб запропонувати цим людям можливість повернутися добровільно. Ми розуміємо, що це дуже складне завдання, але давайте подивимося, як розвиватимуться події і як український уряд вирішуватиме питання мобілізації", – зазначив Певкур.

Різне щодо України і українців

Швейцарія без змін продовжила статус захисту для біженців з України, а також призначила представника з питань допомоги Україні.

До України прибув новий глава посольства Польщі, призначений попри вето Дуди.

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