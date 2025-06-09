НАТО готується до війни, кадрові проблеми у Пентагоні, нова посада Дещиці: новини дня

Марк Рютте попереджає, що Росія, Китай, Північна Корея і Іран розширюють свої можливості, а "військова машина Путіна прискорюється". Генсек НАТО наголошує на необхідності швидкого озброєння союзників.

Канада обіцяє цього року досягти 2% ВВП на оборону, а міністр оборони Фінляндії каже, що навіть немає часу обговорити збильшення витрат на оборону у фінському парламенті.

У Держдумі РФ погрожують Німеччині, а Орбан вкотре атакував своїми заявами Україну.

В уряді Німеччини стурбовані радикалізацією молоді, а у Греції стався вибух біля будинку депутата від керівної партії.

Все важливе і цікаве за понеділок, 9 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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НАТО готується до війни

Генсек НАТО Марк Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні заявив, що Росія може напасти на Альянс протягом п'яти років.

"Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали", – пояснив він.

За словами генсека НАТО, лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО виробляють за рік.

Крім того, додає Рютте, оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет "Іскандер".

"Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО", – наголосив генсек Альянсу.

Він також оголосив на необхідності збільшити потужність протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу на 400%, а також значно підвищити кількість наявної зброї, посилити логістику та медичне забезпечення війська.

"Минулого тижня міністри оборони країн НАТО погодили нові амбітні цілі. Точні деталі засекречені. Але нам потрібне 400-відсоткове збільшення протиповітряної і протиракетної оборони", – заявив Рютте.

За його словами, Альянсу потрібні "тисячі нових броньованих машин і танків, мільйони додаткових артилерійських снарядів".

А ще генсек Альянсу визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО.

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання", – додав він.

Ці заяви Марка Рютте лунають напередодні саміту НАТО, на якому планують затвердити пропозицію щодо збільшення оборонних витрат держав-союзників.

Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер пояснив російською загрозою вимогу американців якнайшвидше збільшити оборонні бюджети членів Альянсу.

Слід зауважити, що хоча Вітакер наголошує на загрозах зі сторони Росії, Сполучені Штати не поспішають тиснути на Москву.

Більш того, сенатор Ренд Пол від Республіканської партії розкритикував ініціативу сенатора Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії, назвавши його законопроєкт "економічною війною, що шкодить США".

Тим часом премʼєр Канади пообіцяв досягти 2% ВВП витрат на оборону вже у 2025 році.

Навчання НАТО у Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен каже, що немає часу широко обговорювати значне збільшення видатків на оборону у фінському парламенті.

На вихідних лідер фракції Партії зелених Орас Тинккюнен розкритикував уряд Петтері Орпо за те, що він зобов’язався витрачати на оборону 5% валового внутрішнього продукту без обговорення цього питання в парламенті, тобто серед усіх парламентських партій.

Антті Хякканен сподівається, що опозиція зрозуміє це рішення.

Цього місяця Фінляндія вперше прийме тристоронні військові навчання Arctic Trident, в яких беруть участь повітряні сили трьох великих країн НАТО.

Навчання триватимуть з 16 по 27 червня 2025 року, в них візьмуть участь понад 40 літаків і приблизно 1000 осіб. Навчання проводитимуться під керівництвом штабу ВПС у Тіккакоскі.

Крім того, в червні військово-морські сили Фінляндії проведуть навчання НАТО з використанням безпілотних систем.

У Держдумі РФ погрожують Німеччині

Понад 40% румунів побоюються, що країна опиниться у стані війни. Такими виявились результати опитування, яке провела компанія INSCOP 26-30 травня.

А весняне опитування показало, що приблизно дві третини німців побоюються, що у близькому майбутньому у Європі можлива масштабна війна.

За словами спікерки парламенту Німеччини Юлії Кльокнер, голова Держдуми РФ Вячеслав Володін направив німецьким парламентарям листа, у якому відкрито погрожує німецькому Бундестагу ескалацією ситуації між двома країнами.

"Німецький Бундестаг не буде заляканий – ні в його зовнішньополітичній позиції, ні в його історичному самоусвідомленні та культурі пам'яті", – у заявила Юлія Кльокнер.

У листі Володін поскаржився німецьким парламентарям на канцлера, який нібито під час візиту до президента США викривлював історію.

Фрідріх Мерц під час зустрічі з Дональдом Трампом згадав День Д, історичну подію Другої світової війни, коли американські, британські та канадські союзні війська висадились на пляжі Нормандії в окупованій нацистами Франції.

Цей день ознаменував перший крок у звільненні Європи союзниками і розгром нацистської Німеччини.

Кльокнер зазначила, що Володін переосмислює історичні та політичні події і звинувачує демократично обрану владу в Києві в тому, що вона є фашистським і терористичним режимом, який підтримується Німеччиною.

"Я заявляю дуже чітко: у Києві немає фашистського режиму", – наголосила вона.

Винищувачі НАТО тричі вилітали для перехоплення російських літаків над Балтикою, перехопили два розвідувальні літаки РФ.

А у Польщі фіксують суттєвий міграційний тиск: нелегали з камінням нападали на прикордонників.

Чергові нападки Орбана на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна "програє війну", але при цьому не бачить загрози для НАТО з Росії, бо росіяни "заслабкі" та "не можуть навіть перемогти Україну".

Про це він заявив в інтерв’ю французькому LCI.

Угорський прем’єр додав, що реальні перемовини про припинення війни будуть між Росією і США.

"Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією. Україна – тому що програє війну, а Європа – тому що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями", – сказав очільник уряду Угорщини.

Він, до речі, визнає, що росіяни розуміють лише мову сили, але зазначає, що Європа заслабка.

"І Європа має бути сильною і вести перемовини з позиції сили. Але, на жаль, ми слабкі, тому нам потрібні США… Нам потрібна стратегічна домовленість з Росією, але спроможною на це буде лише сильна Європа", – сказав він.

А ще Орбан переконує, що Україна "не може" вступити до ЄС, тому що її "не можна" брати у НАТО.

"Спершу усіх приймали у НАТО, це було гарантією безпеки з військової точки зору, і лише тоді ця країна могла вступити до ЄС. Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і Росією… Для нас, угорців, і для європейців – не в наших інтересах опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з Росією", – заявив Орбан.

Про те, як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах, читайте в статті.

Кадрові проблеми у Пентагоні

У Дональд Трампа не можуть знайти кваліфікованих людей, готових працювати на главу Пентагону, повідомляє NBC News.

Як зазначає телеканал, вищі посади в Міністерстві оборони США, в тому числі посада глави апарату очільника відомства, зазвичай вважаються престижними і приваблюють безліч кваліфікованих кандидатів.

Однак, за словами співрозмовників NBC News, принаймні три людини вже відмовилися від потенційних посад в команді глави Пентагону Піта Гегсета.

Консульство Ісландії у Львові

У Львові відкрили почесне консульство Ісландії.

Новопризначеним почесним консулом Ісландії у Львові став Андрій Дещиця.

"Русскій мір" у Європі

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У Чехії колумбійця засудили до 8 років за підпал, пов'язаний з Росією.

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