Неожиданные друзья и равнодушные соседи: кто поддержал Украину после нападения РФ в Керченском проливе

#RussiaAttacksUkraine.

Этот хештег, написанный на черном фоне, еще с вечера воскресенья стоит вместо обложек на twitter-страницах украинского МИД, наших посольств и послов. Но похоже, что в этот раз короткое сообщение о российском нападении не всколыхнуло мир так, как это удалось сделать в 2014 году.

Twitter-шторм не сработал, мир требовал деталей. Ряд партнеров, похоже, откровенно колебался относительно того, могут ли они беспрекословно поддержать Украину.

Мы проанализировали, как западные правительства и политики реагировали на российскую агрессию против украинских ВМС в Керченском проливе. И хотя от некоторых партнеров в последние дни мы услышали крайне странные заявления, но в целом можем уверенно говорить: в этой битве в рамках большой информационной войны мы победили, а Россия - проиграла.

Об этом - в подробной статье "Европейской правды".

Страны Балтии: это нападение нужно признать войной

Балтийские страны оказались наиболее откровенными защитниками Украины, способными называть вещи своими именами, без оглядки на то, оскорбит ли правда чувства россиян. Ничего удивительного – эти три страны пережили почти 50 лет советской оккупации и понимают, о каком противнике идет речь.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс стал первым зарубежным топ-чиновником, который четко осудил действия РФ, назвав атаку в Керченском проливе актом агрессии против Украины. Это заявление появилось еще до расстрела украинских кораблей, на основании события воскресного утра. Вторым министром, который нас публично поддержал (и тоже не успел учесть обстрел), стал его коллега из Латвии Эдгар Ринкевичс, который отметил, что действия РФ на Азове – явное нарушение международного права. Еще через час появилось заявление МИД Эстонии – уже с реакцией на события воскресного вечера и с требованием к России немедленно освободить захваченные украинские корабли.

Далее балтийские коллеги выходили с новыми, более жесткими заявлениями, которые вселяют надежду: у нас есть настоящие друзья в ЕС. Но самой настойчивой оказалась Эстония.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мир признать войной в Европе захват россиянами украинских кораблей, а в среду Эстония первой публично вызвала посла России для объяснений по Азовскому кризису.

Восточная Европа: мнения разделились

А вот в остальных государствах Восточной Европы ситуация не столь однозначна.

В этом регионе есть Польша и Румыния, реакция которых заслуживает благодарности с украинской стороны. Они одними из первых, еще в воскресенье, официально и без всяких оговорок осудили Россию за агрессию. А Польша не ограничилась этим и добровольно взяла на себя роль переговорщика, который помогает донести информацию о кризисе до других государств. Например, Болгарии, которая оказалась в зоне риска (об этом – ниже).

А вот с другими соседями Украины все сложнее.

Антигероем стала Венгрия. За три дня она так и не нашла смелости осудить Россию.

Видимо, этого осуждения мы так и не услышим, несмотря на обещание заместителя главы МИД, ведь его министр, Петер Сийярто, делает все, чтобы уклониться от критики в адрес российских друзей.

Сделав два заявления по этому поводу, Сийярто умудрился вообще не упомянуть о факте агрессии. Единственное, что его интересовало – не повлияет ли военное положение на венгерское меньшинство Закарпатья.

Реакция Словакии, которая с нового года станет председатеелем ОБСЕ, тоже не радует. МИД віступил в твитом и заявлением, но те не сняли всех вопросов по поводу отношения Братиславы к креченским событиям. В них не упоминается собственно о нападении на корабли ВМС, но присутствуют призывы к "обеим сторонам".

А затем появилось заявление спикера словацкого парламента Андрея Данко, который объяснил, что Братислава "не будет спешить".

"Для нас очень опасно, если напряженность (в черноморском регионе) усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основании статей из медиа", – заявил он.

А еще – добавил, что к заявлениям Украины есть определенное недоверие со стороны словацкого руководства из-за распространенного ранее украинским правительством фейка об убийстве Аркадия Бабченко. "Украина обманула с умершим журналистом. Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли", – отметил спикер.

Заявление Андрея Данко заслуживает отдельного внимания.

Это довольно одиозный политик, но будет ошибкой не принимать в расчет его слова.

Председатель словацкого парламента – лидер националистической евроскептической партии SNS. Он не скрывает своих симпатий к России, неоднократно посещал РФ в последние годы, где делал заявления о необходимости возобновления сотрудничества Европы с Кремлем, "несмотря ни на что".

У Данко есть оределенный скандальный шлейф, но все же он – не маргинал.

Еще в 2016 году он был избран на должность спикера. Его партия входит в правительственную коалицию (уже второй раз за свою историю) и делегировала нескольких министров действующего правительства. В конце концов, лидера главной словацкой партии Smer-SD и ее лидера Роберта Фицо также часто называют сторонниками России. А отсутствие однозначной реакции словацкого МИД подсказывает, что идею "не спешить" могут поддерживать и там.

В соседней Чехии, к счастью, таких проблем нет. Чешский МИД однозначно осудил применение силы против ВМС Украины и обвинил Россию в "грубом нарушении" норм международного права, да и в парламенте нас поддержали.

ЕС и НАТО: голос коллективного разума

Несмотря на "осторожность" венгров и словаков, определеным утешением для нас может быть то, что обе страны проголосовали в Брюсселе за принятие заявлений НАТО и Евросоюза. А позиция этих объединений пока не вызывает никаких сомнений: у Украины есть все основания и дальше рассчитывать на их поддержку.

Признаемся, в ночь атаки вопросы по этому поводу были.

Первое заявление пресс-секретаря Федерики Могерини, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, появилось через два часа после обстрела украинских моряков, но оказалалось довольно осторожным и даже содержало призыв к "обеим сторонам" действовать сдержанно, что вызвало непонимание в Киеве.

Но потом выяснилось: "зрады" нет. Как пояснили в МИД, заявление спикера ЕС по иностранным делам было написано и согласовано еще до обстрела и захвата наших кораблей и просто не учло последних событий. "Дальнейшие заявления ЕС будут другими", - пообещал министр Климкин в интервью "Европейской правде", и оказался прав.

Уже с понедельника Евросоюз повторяет: действия России неприемлемы.

Могерини (к которой и без того немало вопросов) осталась собой. Ее новое заявление, появившееся в понедельник, не стало образцом жесткости в отношениях с Россией - но все же существенно изменилось. В частности, она заявила, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли.

Еще яснее выразился президент Европейского совета Дональд Туск, который выступил с рядом требований к россиянам. Комиссар Йоханнес Хан, ответственный за "украинский портфель", также обошелся без какой-либо двусмысленности. Он осудил именно действия России, требуя немедленно освободить украинцев и открыть пролив для украинских кораблей.

Еще более решительную поддержку мы получили от Североатлантического альянса.

Еще в воскресенье там заявили о неоспоримой поддержке Украине в кризисе в Керченском проливе. В понедельник в Брюсселе экстренно созвали заседание Комиссии Украина-НАТО, которая публично подтвердила: действиям России нет оправданий. Альянс выступил с публичным требованием к России немедленно освободить украинских моряков и захваченные корабли.

Но, к сожалению, в "бочке меда" из Брюсселя есть "ложка дегтя".

Несмотря на поддержку Украины в этой истории, Евросоюз пока не готов усиливать санкционное давление на Россию, свидетельствуют источники европейских СМИ. Украина еще в воскресенье обратилась к ЕС с предложением новых санкций против России, и государства-члены ЕС уже начали диалог по этому поводу, но пока - без успеха.

Против выступили Германия и Франция. На встрече во вторник дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно не наказывать агрессора, а принять "меры по укреплению доверия". Хотя не стоит ставить крест на этой перспективе: диалог в Брюсселе еще продолжается.

Поддержали ли Украину в Старой Европе?

Нежелание ЕС переходить к санкционному давлению не значит, что у Украины нет там поддержки. Ровно наоборот: есть все основания радоваться, что мы имеем поддержку стран-лидеров ЕС.

Конечно же, Западная Европа - это не страны Балтии. В Берлине, Париже или в Лондоне не спешили делать заявления в воскресный вечер. Но уже в понедельник, выяснив детали,

ключевые европейские столицы однозначно встали на нашу сторону.

"По мнению федерального правительства, есть серьезные вопросы прежде всего по поводу применения военной силы российскими силами, которое, на основании известных нам фактов, очевидно, не имело обоснования", - говорится в специальном заявлении пресс-секретаря правительства Германии. Правительство отдельно призвало Россию вернуть украинские корабли и освободить захваченных моряков.

Мы получаем поддержку и на парламентском уровне. Правящая фракция ХДС/ХСС в Бундестаге (выдвиженцем этого блока, напомним, является канцлер Ангела Меркель) приняла жесткое заявление об агрессии РФ на море. "Можно догадываться, что президент Путин сознательно идет на курс новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от жалкой экономической и социальной ситуации в отдаленных районах России", - говорится в документе.

Есть поддержка и со стороны Франции. "Ничто не оправдывает такого применения силы со стороны России", - говорится в заявлении французского МИД, обнародованном в понедельник после обеда.

Вполне ожидаемо Украину поддержали в Великобритании. Оттуда поступило категорическое осуждение действий России от правительства, и парламент не остался в стороне: во время экстренных дебатов относительно обострения ситуации в Азовском море британские депутаты единодушно осудили российскую агрессию на море.

Даже Испания, которая обычно не слишком проникается проблемами в нашем регионе, еще в понедельник выступила с очень однозначным заявлением в поддержку Украины в этом конфликте.

Заявления с осуждением россиян звучали даже от правительств тех стран, которые редко вспоминают об Украине - к примеру, от Словении. Исландии и Люксембурга.

Отдельного внимания заслуживает Австрия. Это государство традиционно имеет "особо мнение" по российским вопросам, а главу МИД Карин Кнайссль в Украине чаще всего вспоминают из-за личного присутствия Путина на ее свадьбе. Но теперь дипломатка снова доказала, что является по крайней мере нейтральной, а не пророссийской. От жесткой критики в адрес России Кнайссль, к сожалению, воздержалась, но компенсировала это действиями: именно она инициировала экстренное Обсуждение совместных действий государств-членов Евросоюза (как известно, Австрия сейчас председательствует в совете ЕС).

Да, конечно, без проблем не обошлось.

Так, за три дня не появилось ни одного заявления от Нидерландов. Это государство, которое в 2015 году создавало немало препятствий для политичного сближения Украины и ЕС, по-прежнему демонстрирует "особую позицию" в отношении Украины (или, может, в отношении России?).

Не удивила, но опечалила реакция Италии. Глава итальянского МИД Моаверо Миланези сделал обширное заявление по этому поводу, но вы не найдете там осуждения России или упоминания о грубом нарушении ею международного права. Вместо этого итальянский министр обращается ко "всем сторонам", приравнивая тем самым действия агрессора и его жертвы.

Заметим: в данном случае есть хоть какое-то объяснение. Итальянский министр сейчас является действующим председателем ОБСЕ. На этой должности политики критикуют других членов ОБСЕ только в исключительных обстоятельствах. Но разве не является таким обстоятельством открытое нападение россиян на украинские корабли в нейтральных водах?!

Ну и, конечно же, не удивляет точно такая же нейтральная позиция Сербии (это государство не скрывает дружбы с РФ, а на этой неделе еще и договаривалось о дальнейшей военном сотрудничестве) или абсолютная тишина от Греции.

За морями и океанами

Позиция Европы не будет полной, если не упомянуть две ключевые для нас страны - причерноморские Болгарию и Турцию.

Болгария - огорчила и даже удивила. К сожалению, несмотря на старания президента Польши, позицию официальной Софии сложно назвать приемлемой. Премьер-министр Бойко Борисов, по сути, приравнял Украину к России, не упомянув в своем заявлении ни о российской агрессии, ни о нарушении международного права, ни даже про оккупированный Крым. А учитывая, что Болгария является черноморской державой и членом НАТО, такая "неопределенность" с ее стороны огорчает еще больше.

То же самое - с позицией Турции. Эрдоган в последнее время все более охотно сотрудничает с россиянами, так что и в этом вопросе, похоже, решил их не нервировать. "Мы обеспокоены сообщениями об обстреле украинских кораблей и ранении моряков", - говорится в заявлении турецкого МИД. Упоминания о россиянах в этой фразе нет - словно до сих пор неясно, кто же там стрелял.

И, наконец, о заокеанских грандах мировой политики.

Канада не подвела. На этой неделе были уже два заявления главы МИД Христи Фриланд с безоговорочной поддержкой Украины. А вот Америка Трампа снова показала, что действует не по привычным правилам - но также встала на нашу сторону конфликте.

В то время как европейские партнеры один за другим заявляли о поддержке Украины. Госдеп и Белый дом молчали. Да, было заявление Курта Волкера, который исключил провокации с украинской стороны, а также заверения постпреда США в ООН Ники Хейли в том, что Штаты "обеспокоены на высшем уровне", но сам этот "высокий уровень" не спешил с выводами.

Но в итоге США безоговорочно поддержали Украину.

"Соединенные Штаты осуждают эти агрессивные российские действия. Мы призываем Россию вернуть Украине ее суда, освободить членов экипажа и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на территориальные воды", - подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео в заявлении, появившемся в ночь на вторник.

А уже в ближайшие дни, как ожидается, Дональд Трамп будет говорить об Украине с Владимиром Путиным - их встреча запланирована во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, который состоится в конце недели. А в Конгрессе США уже звучат голоса в пользу усиления санкций против России из-за нового витка конфликта.

Конечно, ни Трамп, ни Меркель, ни кто-либо другой не заставит россиян остановить агрессию против Украины, но международная поддержка для нас - крайне важна. Если она остановится, это станет сигналом для России, что "границы сняты". Пока этого не произошло. Украина получила почти единодушную поддержку западных государства.

Количество государств, которые стали исключениями из правил и избрали тактику "молчания", настолько незначительно, что это лишь подтверждает правило.

А главное - то, что Москве так и не удалось навязать миру свою версию событий, мол, речь идет об "украинской провокации". Эта мысль в заявлениях западных МИД просто отсутствует.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"